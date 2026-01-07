Alias “Tapiero” fue asesinado en Ituango; estaba en el cartel de los más buscados del frente 18

Ituango- Antioquia

El pasado fin de semana fue hallado muerto de manera violenta un hombre en la vereda La Hundida del municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia. De manera inicial pasó desapercibido el crimen, pero con el paso de los días se conoció que se trata de una persona que el pasado mes de noviembre había sido ingresada al cartel de los más buscados del frente 18 de las disidencias al mando de alias “Ramiro”, subordinado de alias “Iván Mordisco”.

Según la información suministrada por fuentes del municipio de Ituango, Cristian Yadir Zapata Graciano, de 29 años, alias “Tapiero”, al parecer, fue asesinado en un ajuste de cuentas entre ilegales. Según la información, la víctima habría prestado el servicio militar en la policía; de ahí salió y se integró a las disidencias del frente 18, por lo que fue integrado al cartel mencionado y publicado por la gobernación de Antioquia.

Se indica que ya había abandonado el grupo guerrillero y actualmente estaba trabajando para el grupo ilegal Clan del Golfo, por lo que se estima que ese cambio de bando fue lo que le ocasiona la muerte. El sepelio se llevó a cabo el pasado lunes 5 de enero elárea urbana de Itunago.

Algunas comunidades han informado que alias “Tapiero” les extorsionó en varias ocasiones, intimidando a las personas para que le suministraran dinero.