440 Empleos en Cartagena gracias a programa de fortalecimiento empresarial

El sueño de transformar residuos plásticos en prendas de vestir tejidas por madres cabeza de hogar, fue una de las ideas de negocio que se hizo realidad gracias a una nueva versión de Ecopetrol Emprende, un programa de fortalecimiento empresarial que logró beneficiar a un total de 250 emprendedores y Mypimes ubicados en la zona de influencia de la refinería de Cartagena.

La iniciativa, que se desarrolló a lo largo del año pasado, incluyó acompañamiento técnico, formación en diversas áreas empresariales y la entrega de 1.739 elementos de dotación, como maquinarias, equipos de tecnología y soluciones digitales, entre otros. Gracias a estas facilidades se generaron 440 empleos directos e indirectos y los emprendedores y Mypimes lograron ventas por $1.085 millones.

Durante esta edición el programa se caracterizó por mantener un enfoque inclusivo, en el que priorizó a 190 mujeres, 75 jóvenes entre 18 y 28 años, y 87 personas pertenecientes a comunidades étnicas, quienes lograron fortalecer sus capacidades empresariales.

Entre los beneficiados se encuentra la Fundación Huella Planeta Verde, un emprendimiento del barrio Henequén, dedicado a la transformación del reciclaje en madera plástica. A partir del acompañamiento ofrecido por parte del programa, su empresa inició un proyecto de moda circular que permitirá emplear a mujeres cabeza de hogar de la comunidad.

“Buscábamos fortalecer nuestro emprendimiento y ampliar el impacto en la comunidad. Hoy, gracias a Ecopetrol Emprende, generamos empleo y llegamos a más personas con un trabajo que transforma vidas”, afirmó María Claudia Palomino, su cofundadora.

Daniel Ignacio Castillo, autoridad tradicional del Pueblo Zenú Caizem también hizo parte de esta iniciativa. A través de su emprendimiento de gallinas ponedoras, y desde su rol como líder comunitario, logró consolidar una fuente sostenible de ingresos y bienestar.

“El valor del programa para nuestras comunidades es fundamental, porque nos orienta en la búsqueda de oportunidades económicas y empleo, construyendo un mejor futuro para todos”, puntualizó.

Desde su creación, Ecopetrol Emprende ha fomentado la reactivación económica y la cultura emprendedora en el departamento de Bolívar, formando a 448 emprendedores y microempresarios que hoy generan cerca de 510 empleos en sus comunidades.