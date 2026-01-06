Internacional

Liberan a 14 periodistas que habían sido detenidos cerca a la Asamblea Nacional de Venezuela

Permanecieron al menos 6 horas detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Jcomp

INTERNACIONAL

En las últimas horas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que fueron liberados los 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación que habían sido detenidos durante operativos de seguridad realizados por fuerzas del régimen chavista en la Asamblea Nacional de Venezuela y sus alrededores, mientras cubrían la instalación del período de sesiones del parlamento.

Le puede interesar:

Según el sindicato, durante la cobertura se les prohibió a los comunicadores transmitir en vivo, grabar videos o tomar fotografías.

“Al menos tres periodistas fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y trasladados a dependencias de la Guardia Nacional dentro del Palacio Legislativo”, indicó el gremio a través de redes sociales.

Lo que se conoce hasta el momento es que durante la detención, los funcionarios revisaron los teléfonos celulares de los periodistas, exigieron las claves de acceso y accedieron a información personal, hechos que el SNTP calificó como una grave vulneración a la privacidad y al secreto profesional.

En el caso del periodista Daniel Álvarez, reportero de Televen, se denunció que perdió la custodia de su teléfono móvil durante un lapso previo a su liberación.

El SNTP advirtió que estas actuaciones configuran un patrón de criminalización del ejercicio periodístico y señaló que se mantiene la alerta ante una posible detención de dos periodistas internacionales en la frontera entre San Antonio del Táchira y Cúcuta.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad