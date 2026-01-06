Liberan a 14 periodistas que habían sido detenidos cerca a la Asamblea Nacional de Venezuela

INTERNACIONAL

En las últimas horas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que fueron liberados los 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación que habían sido detenidos durante operativos de seguridad realizados por fuerzas del régimen chavista en la Asamblea Nacional de Venezuela y sus alrededores, mientras cubrían la instalación del período de sesiones del parlamento.

Según el sindicato, durante la cobertura se les prohibió a los comunicadores transmitir en vivo, grabar videos o tomar fotografías.

“Al menos tres periodistas fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y trasladados a dependencias de la Guardia Nacional dentro del Palacio Legislativo”, indicó el gremio a través de redes sociales.

Lo que se conoce hasta el momento es que durante la detención, los funcionarios revisaron los teléfonos celulares de los periodistas, exigieron las claves de acceso y accedieron a información personal, hechos que el SNTP calificó como una grave vulneración a la privacidad y al secreto profesional.

En el caso del periodista Daniel Álvarez, reportero de Televen, se denunció que perdió la custodia de su teléfono móvil durante un lapso previo a su liberación.

El SNTP advirtió que estas actuaciones configuran un patrón de criminalización del ejercicio periodístico y señaló que se mantiene la alerta ante una posible detención de dos periodistas internacionales en la frontera entre San Antonio del Táchira y Cúcuta.