Usuarios de la Nueva EPS protestan en Ibagué por la falta de medicamentos

Ibagué

Los usuarios de la Nueva en Ibagué vienen protestan en las sedes de la entidad por la no entrega de medicamentos, esto debido a que luego de terminar el contrato con Colsubsidio el pasado 31 de diciembre, los pacientes en la capital del Tolima no han podido reclamar sus fórmulas.

“Es un caos el que se está viviendo en la Nueva EPS, todos sabíamos que el 31 de diciembre terminaba el convenio con el operador, pero no se hizo un empalme con la nueva empresa y eso llevó a que no se entreguen medicamentos”, dijo Germán Celis, uno de los usuarios afectados.

A la vez indicó que en las instalaciones de la entidad se ha presentado caos por el número de usuarios que han llegado buscando respuestas de la Nueva EPS “Hay personas con cáncer y otras patologías reclamando sus medicamentos, pero no hay claridad de lo que va a suceder”.

Finalmente, sostuvo que si no se encuentra una solución a más tardar este jueves 8 de enero convocarán una manifestación en las calles de la capital del Tolima para que se atienda esta problemática.

“Se vence la formula medica y no hay citas con los especialistas para que nos la entreguen nuevamente, por eso es una situación muy compleja, incluso hay que decirlo está en juego la vida de muchos usuarios”, puntualizó.

Los usuarios en Ibagué aseguran que se mantendrán en pie de lucha hasta la Nueva EPS les entregue una respuesta del futuro de la entrega de medicamentos en la capital del Tolima.