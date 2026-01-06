Un muerto y dos heridos dejan ataques con arma de fuego en menos de 48 horas en Ibagué

Ibagué

Una persona muerta y dos más heridas es el saldo que deja tres casos de ataque con arma de fuego en las calles de Ibagué, hechos ocurridos durante las últimas 48 horas confirmó la Policía Metropolitana.

En el primer caso ocurrió en la noche del domingo 4 de enero en el barrio Limón ubicado en la comuna 7 donde fue asesinado Yeison Tique Ortiz de 32 años, este hombre contaba con una anotación judicial.

“La víctima era conocida en el sector con los alias de ´Pescado´ o ´Chinga´ registraba una anotación judicial por el delito de lesiones personales, las primeras informaciones indican que la víctima salía del sector de la quebrada cuando fue alcanzado por un sujeto que le disparó por la espalda. Aunque fue trasladado a un centro asistencial murió”, dijo el teniendo coronel, Néider Zapata, comandante encargado de la Policía Metropolitana.

Mientras que en la tarde del lunes 5 de enero en la comuna 8 en la zona de la invasión Villa Resistencia y en el barrio Ciudadela Simón Bolívar dos personas fueron a atacadas con arma de fuego en hechos aislados.

“En Villa Resistencia fue atacada una persona de sexo masculino de 39 años, este ciudadano fue trasladado a un centro asistencial donde fue atendido, en las investigaciones se estableció que tiene 9 anotaciones judiciales”, manifestó el teniente coronel, Néider Zapata.

Por otra parte, en el barrio Ciudadela Simón Bolívar, un joven de 20 años fue atacado con arma de fuego resultando con una herida en la espalda por lo que fue trasladado a un centro asistencial, las autoridades reportaron que tiene 5 anotaciones judiciales.

La Policía Metropolitana de Ibagué dispuso de un equipo de investigadores judiciales que permitan dar con el paradero de los responsables de estos casos ocurridos en las comunas 7 y 8.