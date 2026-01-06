Transporte público en crisis por orden público en el Catatumbo

Norte de Santander.

El gremio de transporte público que moviliza pasajeros hacia los municipios del Catatumbo asegura que atraviesa una de sus peores crisis, debido al conflicto armado que se registra en esta subregión y que ha provocado una disminución de hasta el 80 por ciento en el número de usuarios.

“Nos afecta a todos, conductores y ayudantes. Este conflicto está muy complicado, porque ya no podemos ni viajar por la situación que se presenta de Tibú hacia abajo, en La Gabarra y El Tarra. No salen pasajeros, la gente tiene miedo y se desplaza desde los pueblos. A esta hora no he podido viajar porque no han salido pasajeros”, aseguró Germán Hernández, conductor de servicio público.

El impacto ha llegado a paralizar varios vehículos por la falta de usuarios.

“Normalmente son cerca de diez los que salen a diario hacia el Catatumbo desde la terminal de Cúcuta, pero hoy no ha salido ninguno”, indicó Hernández.

Los transportadores hacen un llamado urgente a las autoridades para que se adopten medidas que permitan garantizar la seguridad en las vías y evitar que esta crisis continúe afectando su sustento económico.