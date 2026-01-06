Si Petro es culpable, debe ser capturado y llevado ante la justicia de EE.UU: Jota Pe Hernández

Si Gustavo Petro es culpable, tiene que ser capturado y llevado ante la justicia de EE.UU.: Jota Pe Hernández

Tras las denuncias presentadas por el Gobierno ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, por presuntamente promover una intervención militar de Estados Unidos en Colombia, el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde y uno de los denunciados, pasó por los micrófonos de La W.

“Este sí que es un Happy New Year, como dice Nicolás Maduro, no solamente para los venezolanos, sino también para los colombianos, porque después de su captura, aquí se va a venir una oleada de capturas de todos los que han sido cómplices del régimen”, dijo.

Es de recordar que por esta posición, tanto el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, como el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, lo denunciaron penalmente por los presuntos delitos de menos­cabo a la integridad nacional (artículo 455 del Código Penal) y participación en hostilidades contra la patria (artículo 458).

Al senador se le preguntó si se mantenía en sus afirmaciones pese a la denuncia, a lo que respondió: “Yo me reafirmo en que el Gobierno de los Estados Unidos tiene que investigar a fondo si Gustavo Petro tiene alguna relación y complicidad con el régimen de Nicolás Maduro”.

Incluso, reveló que ya envió “un oficio al secretario Marco Rubio para que investigue puntualmente la financiación de la campaña de Gustavo Petro”.

Cuando se le cuestionó por el lenguaje de sus trinos, en los que le dice al presidente Petro que “mantenga sus calzoncillos limpios” y lo calificó de “despreciable”, el senador se ratificó: “Para nada y vuelvo y le reafirmo que mantenga sus calzoncillos limpios porque el primer mandatario de los Estados Unidos ha dicho que tiene los ojos puestos sobre Gustavo Petro”.

Y aseguró que el presidente Petro sí debería responder ante las autoridades estadounidenses: “No crean ustedes que si Gustavo Petro aparece culpable de ser cómplice del narcotráfico y del régimen dictatorial de Venezuela entonces lo van a dejar pagando acá en Colombia”.

