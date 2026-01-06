Parapentistas aterrizaron de emergencia en Bello tras ser sorprendidos por lluvia y fuertes vientos

Medellín, Antioquia

Vecinos de Bello, al norte del Valle de Aburrá, registraron en video el aterrizaje de emergencia de dos parapentistas que maniobraban en el aire en medio de lluvia y fuertes vientos, en una zona donde no es común este tipo de descensos. Las imágenes circularon en redes sociales durante la tarde del lunes.

Aunque inicialmente se pensó que se trataba de un accidente, las autoridades y conocedores del deporte confirmaron que se trató de un aterrizaje preventivo ejecutado con éxito gracias a la experiencia de los pilotos.

Vuelo desde San Félix y cambio súbito del clima

Según la información conocida, los dos deportistas despegaron desde el corregimiento de San Félix poco después de la 1:00 p. m. Se trataba de un vuelo individual y uno tándem.

En el vuelo individual iba un parapentista extranjero, mientras que en el doble viajaba otro piloto con más de 500 horas de vuelo certificadas.

Maniobra de emergencia sin personas lesionadas

Un parapentista con experiencia en la zona explicó que el cambio climático fue determinante en la decisión de aterrizar fuera del punto habitual. “Después de despegar, muy rápidamente se formó una nube y empezó a llover, por lo que no pudieron volver a la base a aterrizar”.

Ante las condiciones adversas, ambos pilotos realizaron maniobras de control y lograron descender sin registrar personas lesionadas ni daños materiales.