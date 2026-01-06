Organizaciones cuestionan garantías y estrategia del gobierno tras secuestro de policías

Norte de Santander.

Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos cuestionaron la falta de garantías logísticas y la estrategia de seguridad del gobierno nacional tras el secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional ocurrido en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en el sector de La Llana, en la región del Catatumbo.

El pronunciamiento fue hecho por Lisbeth Díaz, presidenta de la organización Damas Verde Oliva de Norte de Santander, quien expresó a Caracol Radio un rechazo contundente al secuestro y, al mismo tiempo, planteó interrogantes sobre las condiciones en las que se movilizaban los uniformados.

“Lo que hoy preguntamos es por qué estos policías se desplazaban en transporte público por una vía de alto riesgo, cuando existen otros medios que deberían garantizar su seguridad”, afirmó.

Desde la organización también se advirtió sobre presuntas fallas en la logística institucional, al señalar que, pese a la entrega de vehículos y otros recursos, estos no estarían siendo utilizados para los relevos o los periodos de descanso del personal policial.

“Hay camionetas y helicópteros, pero no se ven reflejados en la protección real de los uniformados”, sostuvo Díaz.

La vocera señaló además una contradicción en las prioridades del gobierno nacional, al considerar que el énfasis en la seguridad fronteriza por la situación en Venezuela no se ha traducido en un control efectivo del orden público en el Catatumbo.

“Mientras se habla de control en la frontera, en esta región siguen los desplazamientos, los retenes ilegales y ahora el secuestro de policías”, manifestó.

Díaz insistió en que los patrulleros no se encontraban en una acción militar y que su desplazamiento estaría ligado a decisiones institucionales, lo que -según la organización- amerita una revisión interna.

“Ellos estaban bajo mando y no toman este tipo de decisiones de manera individual. Eso debe ser evaluado”, dijo.

Finalmente, la organización reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida de los policías secuestrados y exigió que se adopten medidas reales que garanticen condiciones mínimas de seguridad para la Fuerza Pública y para la población civil en los corredores viales del departamento.