Más de 1.200 casos de violencia sexual se reportaron en el Tolima durante 2025

Tolima

Preocupado se mostró el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, por los altos índices de violencia sexual registrados en el departamento a lo largo de 2025.

Según Bocanegra, se registraron un total de 1.259 casos de violencia sexual, de los cuales el 80 % corresponden a menores de edad, situación que mantiene encendidas las alarmas de las autoridades tolimenses. Las cifras se conocieron en medio de un consejo de seguridad.

“Hay delitos donde tenemos indicadores bastante preocupantes. Los delitos sexuales, particularmente contra menores, han tenido un impacto muy fuerte en este consejo de seguridad, porque muchos piensan que el principal problema es el homicidio, pero este delito ocupa un lugar muy importante en la estadística”, manifestó el secretario.

Las cifras expuestas por el funcionario indican que cada ocho horas se registra una agresión sexual en el Tolima, es decir, cerca de tres casos diarios. “Particularmente ocurre contra menores, especialmente en el interior de los hogares. Es un tema que debe comprometer a la educación, la salud, las familias, las iglesias y la moral pública”, destacó Bocanegra.

Tras el consejo de seguridad, también se informó que el delito de homicidio presentó una contención en el Tolima durante 2025, es decir, no aumentó ni disminuyó. Se registraron 197 casos, la misma cifra del 2024.