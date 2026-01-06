¿Intervención de EE.UU. en Colombia? Duro debate entre Lina María Garrido y Angélica Monsalve

Este martes, 6 de enero, debatieron en los micrófonos de La W las candidatas al Senado Lina María Garrido, actual representante de Cambio Radical, y Angélica Monsalve, por el Frente Amplio Unitario. Se refirieron a la denuncia que hizo el ministro de Trabajo a la representante Garrido, tras señalarla de ‘traición a la patria’ por incentivar una intervención militar de Estados Unidos en Colombia.

Garrido ya denunció al ministro por injuria y calumnia, pero se mantuvo en que respladaría una intervención en Colombia. Eso sí, aseguró que eso no constituye ningún delito. La pelea estalló por un trino de Garrido en el que señaló lo siguiente: “Bienvenido a Colombia presidente Donald Trump. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”.

Al respecto, la representante dijo en La W que “si Estados Unidos tiene toda la información, todo el arsenal de inteligencia y todas las pruebas que dice tener, pues que se lleven a Gustavo Petro, porque él no tiene inmunidad ni en las leyes colombianas ni mucho menos en las leyes internacionales cuando es hoy uno de los principales responsables de que la cocaína que se produce en Colombia siga financiando estructuras criminales”.

Y agregó: “Aquí no nos pueden obligar a defender a Gustavo Petro bajo la excusa de defender la patria (...) ¿Ustedes creen que Estados Unidos mete a un presidente en la lista Clinton sin información?, ¿creen que Donald Trump dice lo que dice sin tener pruebas y años de investigación detrás?”.

Por su parte, Monsalve dijo que “las declaraciones de la representante Lina Garrido no son simples opiniones políticas; constituyen delitos como el menoscabo de la integridad nacional, la instigación a la guerra y la injuria y la calumnia, porque está llamando de manera reiterada a una potencia extranjera a intervenir en Colombia.”

“El artículo 455 del Código Penal es claro: habla de actos que tiendan a afectar la integridad nacional, y sus publicaciones en redes sociales encajan perfectamente en ese tipo penal, así sea un delito de ejecución incompleta”, concluyó.

