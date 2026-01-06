Hijo de ‘El Bony’ pide institucionalizar su playa en Bocagrande tras la muerte del ídolo

Este legado incalculable, que trasciende los cuadriláteros internacionales de Estados Unidos, Sudáfrica y Argentina, fue recordado con profunda emoción por su hijo, Bonifacio Ávila Castaño. Tras la muerte de “El Bony” a sus 75 años por quebrantos de salud, su heredero describió a su padre como un hombre íntegro y servicial, un visionario que comenzó su camino como el primer salvavidas del Hotel Caribe y terminó consolidando un imperio de gastronomía típica que hoy es símbolo de la identidad cartagenera.

Ávila Castaño resaltó que su padre fue uno de los pioneros en emprender en la zona turística de la ciudad, cuando junto a su esposa iniciaron vendiendo aceite de coco a quienes llegaban a Bocagrande.

Debido a esa conexión inquebrantable con el territorio, el hijo de la leyenda hizo un llamado a las autoridades locales: “Lo mínimo que merece mi padre es que quede institucionalizada la playa de Bocagrande como La Playa de El Bony”, una petición que busca perpetuar el nombre del hombre que transformó la experiencia de sol y playa en La Heroica.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lamentó profundamente la partida de este referente sucreño de nacimiento, pero cartagenero de corazón. “Decir ‘El Bony’ es hablar de la ciudad. Es un ícono nuestro y fue un empresario y ciudadano ejemplar. Su legado sin duda perdurará por siempre en nuestra memoria colectiva”, aseguró el mandatario, destacando su carrera deportiva donde disputó peleas de talla mundial en Puerto Rico, Canadá y Europa.

La familia extendió una invitación especial a toda la ciudadanía, amigos y seguidores del exboxeador para que los acompañen en el homenaje póstumo que se realizará este miércoles 7 de enero en el Restaurante Kiosko el Bony. Será el escenario ideal para despedir al ídolo antes de su traslado final al cementerio Jardines de Cartagena, donde recibirá el último adiós.

“Mi padre fue un hombre servicial, siempre dispuesto a ayudar, respetuoso y muy querido por quienes lo conocieron”, puntualizó Bonifacio Jr., reafirmando que, aunque el boxeador se ha adelantado en el camino, su nombre seguirá vibrando en cada rincón de la playa que él mismo ayudó a posicionar ante el mundo.