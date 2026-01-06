Gobierno departamental exige pruebas de supervivencia de policías secuestrados en el Catatumbo

Norte de Santander.

Las autoridades departamentales activaron de manera inmediata canales de diálogo humanitario y exigieron pruebas de supervivencia tras el secuestro de cinco policías ocurrido en la madrugada de este martes en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en zona rural de la región del Catatumbo.

Así lo confirmó el consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, quien explicó a Caracol Radio que desde la Gobernación y la Comisionatura de Paz se activaron contactos con los grupos armados que tienen presencia en el corredor vial donde se registró el hecho, ante la imposibilidad de atribuir de manera inmediata la responsabilidad a un solo actor.

“Lo que hacemos es activar de inmediato los canales con la mesa de diálogo del ELN, el gestor de paz del ELN y también con la mesa de diálogo de las FARC, solicitando pruebas de supervivencia y la entrega inmediata de estos hombres”, aseguró el funcionario.

El consejero fue enfático en señalar que los policías no se encontraban en una acción militar, sino que se movilizaban de civil, sin armas, cuando fueron retenidos en un retén ilegal instalado de manera móvil sobre la vía.

“Ellos iban de un descanso, sin armamento, y esto constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario desde todo punto de vista”, afirmó.

Niño reconoció además la complejidad del panorama de seguridad en la zona, pese a los operativos que se adelantan.

Explicó que este tipo de retenes ilegales son difíciles de detectar, ya que son ejecutados por hombres armados que se movilizan en motocicletas y actúan de forma sorpresiva.

“Salen de la nada, detienen el bus, piden identificaciones y así detectaron a los cinco uniformados”, relató.

Aunque el Ejército Nacional y la Fuerza Pública reforzaron la seguridad en el área, el consejero admitió que la confrontación entre grupos armados ilegales en la región mantiene en alto riesgo a la población y a quienes transitan por este corredor vial estratégico.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los captores para que respeten la vida y la integridad de los policías y permitan su regreso con vida a sus hogares.

“Estamos exigiendo pruebas de supervivencia y la liberación inmediata. No hay ninguna justificación para retener a personas que no participaban en hostilidades”, concluyó Niño.