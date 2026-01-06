Festival de Música exalta la histórica recuperación del Teatro Adolfo Mejía en Cartagena

Las obras de recuperación integral del emblemático Teatro Adolfo Mejía, lideradas por el IPCC, fueron motivo de exaltación por parte de las directivas del Festival Internacional de Música, graduando con éxito y comprobando la calidad del proyecto de restauración, el que aún tiene otras fases tras el término del festival.

El proyecto de recuperación del Teatro Adolfo Mejía tiene como objetivo restaurar la infraestructura de este ícono cultural y arquitectónico de la ciudad, símbolo de patrimonio y orgullo de los cartageneros, a través de obras de mantenimiento, adecuación y rehabilitación.

La intervención abordó patologías causadas por factores ambientales y la actividad humana y que, por primera vez, recibe una intervención integral, desde su inauguración en julio de 1998, hace 28 años, más allá de reparaciones puntuales.

Las obras, contratadas por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y ejecutadas por la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe S. A.), contemplan una intervención técnica y especializada sobre un Bien de Interés Cultural de ámbito nacional, con el objetivo de garantizar su estabilidad estructural, preservar su valor histórico y asegurar su permanencia como escenario fundamental de la vida cultural, artística y turística de la ciudad.

Las intervenciones incluyen:

• Reparación de elementos estructurales como columnas, dinteles, escaleras y losas.

• Consolidación de muros de mampostería mediante técnicas especializadas.

• Tratamiento de superficies con materiales compatibles y reversibles.

• Instalación de sistemas de amortiguamiento para reducir vibraciones y proteger la estructura.

El objetivo principal de estas obras es asegurar la estabilidad del Teatro Adolfo Mejía y prolongar su vida útil, respetando su autenticidad histórica y arquitectónica, al tiempo que se adecúa a las exigencias técnicas que demandan los eventos culturales internacionales, nacionales y locales que allí se desarrollan.

“La recuperación del Teatro Adolfo Mejía es una decisión de ciudad. Estamos recuperándole el brillo y esplendor a uno los símbolos más importantes del patrimonio cultural de Cartagena, un escenario que ha acompañado nuestra historia artística durante más de un siglo y que hoy requiere una intervención responsable, técnica y respetuosa de su valor patrimonial. Con esta obra garantizamos su estabilidad estructural, protegemos su autenticidad histórica y aseguramos que siga siendo un motor del turismo cultural y un espacio vivo para las artes, al servicio de los cartageneros y del mundo”, afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

La Alcaldía de Cartagena, a través del IPCC, reanudará estas obras de restauración y reintegración del antiguo Teatro Heredia una vez finalice el Cartagena Festival de Música, evento con el que se abre oficialmente la agenda cultural del año en La Heroica. Durante el desarrollo del Festival, las obras se encuentran suspendidas para garantizar el normal desarrollo de la programación artística.

El cierre del teatro no será total

Es importante destacar que el cierre del Teatro Adolfo Mejía no será total. De manera paralela a estas importantes obras, el escenario mantendrá una agenda cultural activa durante el año 2026, recibiendo eventos de gran relevancia nacional e internacional como el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el Hay Festival Cartagena, así como múltiples eventos locales que reafirman el fortalecimiento de la cultura y las artes en la ciudad.

De acuerdo con la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, “esta intervención marca el inicio de un proceso continuo de cuidado, mantenimiento y recuperación integral del Teatro Adolfo Mejía durante la administración del alcalde Dumek Turbay Paz. No se trata de una obra aislada, sino de una apuesta sostenida por la conservación de un Bien de Interés Cultural que, después de más de dos décadas sin una intervención estructural integral, requería acciones técnicas rigurosas para garantizar su estabilidad, su seguridad y su permanencia como escenario fundamental de la vida cultural de Cartagena”, señaló Espinosa. “Esperamos que estas obras de mantenimiento continúen realizándose regularmente en las siguientes administraciones por el bienestar de la ciudad”, agregó.

Con esta intervención, que tiene una inversión cercana a los tres mil millones de pesos, la Administración Distrital reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural, entendiendo que su conservación no solo salvaguarda la memoria y la identidad de la ciudad, sino que fortalece el turismo cultural, dinamiza la economía creativa y proyecta a Cartagena como un referente artístico y patrimonial a nivel nacional e internacional.