Edgar Rodríguez asumió oficialmente como nuevo director de la cárcel de Rivera

Edgar Enrique Rodríguez Muñoz asumió oficialmente como nuevo director del centro penitenciario ubicado en el municipio de Rivera, en el centro del departamento del Huila. Así lo confirmó el propio funcionario en entrevista con Caracol Radio Neiva, donde informó que su posesión se realizó en las últimas horas y que ya inició funciones al frente del establecimiento carcelario.

Rodríguez aseguró que este nuevo cargo representa un reto importante y una gran responsabilidad, especialmente por las múltiples necesidades que enfrenta el centro penitenciario. En ese sentido, explicó que actualmente se encuentra adelantando el proceso de empalme para conocer en detalle los aspectos administrativos y de seguridad, con el fin de dar continuidad al trabajo que se viene desarrollando en la institución.

El nuevo director reconoció que los principales retos del establecimiento no son recientes, sino que se han venido acumulando a lo largo de los años. Por ello, señaló que su gestión estará enfocada en el trabajo en equipo, el fortalecimiento institucional y la construcción de acciones que permitan mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad.

Finalmente, Rodríguez explicó que su nombramiento se dio tras un proceso de articulación con el INPEC, que incluyó la realización de cursos y evaluaciones previas, necesarias para cumplir con los requisitos del cargo y asumir formalmente la dirección del centro penitenciario de Rivera.