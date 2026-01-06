De la cancha al estudio Luis Díaz se une a la champeta con Juanda Iriarte en una nueva canción

Juanda Iriarte, uno de los talentos más representativos de la champeta en Colombia, se une a la estrella del fútbol mundial Luis Fernando Díaz Marulanda y al artista y compositor Nelsen para presentar “La Promesa”, una obra musical que nace desde la fe, la disciplina y los sueños que se construyen desde abajo.

Reconocido por llevar la champeta a nuevos escenarios y audiencias, Juanda Iriarte se convierte en una figura importante que acompaña el mensaje de vida de Luis Díaz, conectando dos mundos que nacen del barrio: el fútbol y la música, ambos como caminos de transformación social.

“La Promesa” es más que una canción. Es un testimonio real que habla directamente a los jóvenes que sueñan con salir adelante, recordándoles que sí se puede cuando se camina con propósito, constancia y confianza en Dios.

El videoclip, grabado en Barrancas, La Guajira, retrata las raíces, la familia y el entorno que formaron a Luis Díaz, mostrando que los sueños más grandes nacen en los lugares más humildes. Juanda Iriarte aporta desde la champeta una energía auténtica, cercana al barrio, convirtiendo la canción en un mensaje universal de esperanza.

La colaboración entre Juanda Iriarte, Luis Díaz y Nelsen surge de una visión compartida: contar una historia real con impacto social, donde la música no solo entretiene, sino que transforma, motiva y deja huella.

“La Promesa” es la unión de la champeta, el fútbol y la vida misma, dejando un mensaje claro para las nuevas generaciones: los sueños se cumplen cuando no se abandona la fe ni el trabajo.