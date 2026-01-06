Dirigentes europeos exigen a Washington respetar la soberanía de Groenlandia

Los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido reclamaron este martes a Estados Unidos que respete la soberanía de Groenlandia, tras las reivindicaciones de Donald Trump sobre este territorio danés.

“Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia y solo a ellos decidir sobre las cuestiones que les conciernen”, indicaron los mandatarios europeos en una declaración conjunta.

El presidente de Estados Unidos reiteró el domingo pasado su deseo de anexar a Groenlandia, un territorio que considera estratégico para la defensa nacional estadounidense y que tiene importantes recursos minerales.

“El Reino de Dinamarca -incluida Groenlandia- forma parte de la OTAN. Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva, en cooperación con los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos”, añadieron los líderes en una declaración publicada, entre otros, por el gobierno alemán.

Según el presidente francés Emmanuel Macron y los jefes de gobierno de Alemania (Friedrich Merz), Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Donald Tusk), España (Pedro Sánchez), el Reino Unido (Keir Starmer) y Dinamarca (Mette Frederiksen), esta cooperación debe respetar “los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.

“Son principios universales, y no dejaremos de defenderlos”, añadieron.