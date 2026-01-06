CUT Norte de Santander se suma a concentración nacional en defensa de la soberanía

Martín Cruz, presidente de la CUT Norte de Santander / Foto: EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Subdirectiva Norte de Santander, anunció que se suma a la concentración nacional convocada en respaldo a la soberanía y la institucionalidad del país, tras rechazar las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en referencia al presidente Gustavo Petro.

Así lo confirmó Martín Cruz, presidente de la CUT en el departamento, quien explicó a Caracol Radio que la organización emitió un comunicado público en el que expresa su “más enérgico rechazo” a lo que calificó como afirmaciones infundadas que desconocen los principios del derecho internacional.

“Colombia es un Estado democrático y soberano, que conduce sus políticas de manera autónoma y responsable. Cualquier manifestación que pretenda descalificar al presidente constituye una injerencia indebida en los asuntos internos de nuestro país”, señaló.

El dirigente sindical sostuvo que las declaraciones cuestionadas afectan el respeto a la soberanía nacional y a la democracia colombiana, al poner en duda la legitimidad del jefe de Estado, elegido -según recordó- mediante un proceso electoral válido.

“Gustavo Petro fue elegido por la voluntad soberana del pueblo y ejerce la jefatura del Estado dentro de un orden constitucional vigente”, afirmó Cruz.

En ese contexto, la CUT Norte de Santander confirmó su participación en la concentración pacífica que se realizará este miércoles, 07 de enero de 2026, en el Parque Santander, a partir de las 4:00 de la tarde, como parte de la jornada de movilización convocada a nivel nacional.

“Este no es un tema de colores políticos ni de partidos. Aquí está en juego la soberanía del Estado colombiano”, manifestó.

La convocatoria está dirigida, en primera instancia, a los sectores sindicales, sociales, estudiantiles, comunales y campesinos, aunque la central hizo un llamado amplio a la ciudadanía.

“Toda persona que entienda que la soberanía y la institucionalidad deben respetarse tiene cabida en esta concentración”, indicó el presidente de la CUT en el departamento.

Finalmente, Cruz reiteró que la concentración se desarrollará de manera pacífica y busca enviar un mensaje de respaldo a la institucionalidad colombiana.

“Hacemos un llamado al respeto, al diálogo y a la cooperación entre Estados, sin descalificaciones ni señalamientos que carezcan de sustento probatorio”, concluyó.