Creciente del río Las Ceibas obliga al cierre de bocatomas en Neiva

La fuerte creciente del río Las Ceibas, acompañada de elevados niveles de sedimentación, obligó al cierre preventivo de las bocatomas El Guayabo y El Tomo, principales fuentes de captación de agua para la capital huilense.

Ante esta situación, las autoridades informaron que fue habilitado el reservorio como medida para garantizar el abastecimiento del servicio, mientras se adelantan trabajos técnicos en las zonas afectadas.

Desde la empresa de servicios públicos se hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, estar alerta y hacer un uso responsable del agua potable, teniendo en cuenta que el afluente arrastra troncos, lodo y diverso material producto de las lluvias.

Entre tanto, el equipo técnico-operativo permanece trabajando de manera permanente en bocatomas y plantas de tratamiento, con el objetivo de restablecer la normalidad del servicio y minimizar las afectaciones a los usuarios en Neiva.