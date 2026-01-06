Asocapitales lideró reunión ante riesgo de flujo migratorio desde Venezuela

Luego de más de 10 años de migración venezolana constante, solo en América Latina se contabilizan cerca de 7 millones de venezolanos que han sido obligados a dejar su país. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

ECONOMÍA

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, lideró la primera reunión de la Red de Ciudades para la Acogida, la Inclusión y el Desarrollo, convocada de manera extraordinaria ante la evolución de la situación política en Venezuela y el riesgo de un nuevo flujo migratorio hacia Colombia.

Durante la sesión se evaluaron las capacidades de respuesta territorial y los escenarios de movilidad humana. Según estimaciones de Migración Colombia, hasta 560 mil personas migrantes venezolanas podrían ingresar al país si se agrava la crisis en el vecino país.

El director de Asocapitales, Andrés Santamaría, aseguró que ante un posible aumento de los flujos migratorios, es fundamental avanzar en una articulación efectiva entre los gobiernos locales, departamentales y el Gobierno nacional.

“Desde las ciudades capitales existe disposición para coordinar acciones, fortalecer capacidades y anticipar escenarios que permitan una respuesta integral, ordenada y oportuna”, explicó SantaMaría.

Las ciudades alertaron sobre brechas en salud, alojamiento temporal, agua y saneamiento, así como dificultades en la sostenibilidad de los Centros Intégrate, en un contexto de reducción de recursos de cooperación internacional.

El encuentro contó con la participación de representantes de las alcaldías de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Medellín, Santa Marta y Necoclí, así como de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, en el marco del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos.