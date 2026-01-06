Conozca los proyectos estratégicos que impulsará la Alcaldía de Ibagué en el 2026

Ibagué

Durante el primer Consejo de Gobierno de 2026, la Alcaldía de Ibagué priorizó las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y ajustó los cronogramas de los proyectos y obras que serán ejecutados.

Entre las iniciativas está la construcción de la calle 103, un tramo que abarca más de 1.500 metros lineales, un puente, un box culvert, andenes y otras obras complementarias. La obra arrancará en el barrio Tolima Grande y culminará en la doble calzada que conduce al Aeropuerto Nacional Perales.

Por otra parte, se espera que arranquen las obras del corredor vial desde la calle 103 hasta la 175, la cual, beneficiará a los habitantes de El Salado y tres corregimientos del Norte de la ciudad. Este proyecto incluye la reposición de redes de acueducto y alcantarillado.

“Es un proyecto que es compartido en algunos tramos con la Gobernación del Tolima. Es un muy importante proyecto para recuperar la infraestructura vial de la comuna 7 de nuestra ciudad”, destacó Kevin Castañeda, secretario General de la Alcaldía de Ibagué.

Además de la pavimentación de 500 cuadras a través de estrategias como el Combo 3X1, este año la Alcaldía entregará a la comunidad, la Institución Educativa José Joaquín Flórez Hernández - sede Arboleda Campestre, comuna 9; y la I. E. José Antonio Ricaurte, ubicada en la comuna 12.

“Se viene la intervención de la avenida Ambalá por parte del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP); continuamos avanzando en la fase 5 de nuestro Segundo Acueducto que contribuirá a la solución del agua potable en la comuna 7 y en la zona suroriental de la ciudad”, agregó el funcionario.

Se espera también que este año la administración municipal entregue la intervención del parque Centenario y la Concha Acústica Garzón y Collazos, proyecto estratégico de en este escenario cultural.

En el 2026 arrancará prueba piloto de las zonas azules

Durante el Consejo de Gobierno también se anunció la puesta en marcha de las dos primeras fases del plan piloto de Zonas Azules, que serán áreas de parqueo gratuitas en el Centro y en puntos adyacentes de la avenida Quinta, las 24 horas, para mejorar la movilidad vehicular.

¿Qué viene en materia de seguridad?

Se ejecutará el ‘Plan Vecinos Seguros’, que incluye el uso de cámaras de video y bocinas en los barrios. Estos dispositivos estarán conectados a un centro de monitoreo ubicado en la Alcaldía y que será operado por la reserva activa.

Dato: durante la jornada otra iniciativa destacada fue la implementación de una granja solar, que brindará energía limpia y alimentará el sistema de alumbrado de la capital tolimense. Su capacidad será de 9.9 megavatios y en la actualidad se adelantan los estudios para ejecutar el proyecto.