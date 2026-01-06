Cómo elegir un cirujano seguro en Colombia

La cirugía estética en Colombia vive un auge sin precedentes y se ha convertido en uno de los principales atractivos del turismo médico en el país. No obstante, este crecimiento también ha venido acompañado de un aumento en los casos de procedimientos realizados de forma irregular, generando alertas entre la comunidad médica. Ante este escenario, el reconocido cirujano plástico Dr. Jairo Robledo hace un llamado a la prevención y comparte recomendaciones clave para que los pacientes tomen decisiones informadas y seguras.

En diálogo con temas de interés general, el especialista advierte que muchas de las complicaciones que hoy llegan a los servicios de urgencias podrían evitarse con una correcta elección del profesional y del lugar donde se realiza la cirugía.

“La cirugía plástica no es un procedimiento estético menor, es un acto médico que puede poner en riesgo la vida si no se hace bajo los protocolos adecuados”, afirma el Dr. Robledo.

Certificación médica: el primer filtro de seguridad

Una de las principales recomendaciones del cirujano es verificar que el profesional esté certificado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y debidamente registrado en el ReTHUS, la base oficial del Ministerio de Salud.

Según explica, esta validación garantiza que el médico cuenta con la formación especializada y la experiencia necesaria para realizar procedimientos quirúrgicos complejos.

“No todo médico puede operar. La especialización y la certificación son determinantes para la seguridad del paciente”, enfatiza.

Clínicas habilitadas y equipos médicos completos

El Dr. Robledo advierte sobre el riesgo de someterse a cirugías en consultorios, centros estéticos o espacios no autorizados. Una intervención segura debe realizarse en clínicas habilitadas, con quirófanos certificados, anestesiólogos titulados y equipos de emergencia disponibles.

“Cuando algo sale mal, solo una clínica debidamente equipada puede responder de manera inmediata y salvar una vida”, señala.

La evaluación preoperatoria no es negociable

Otro aspecto fundamental es la valoración médica previa. Exámenes de laboratorio, estudios cardiológicos y revisión de antecedentes son pasos obligatorios antes de cualquier cirugía estética.

“Operar sin estudios previos es una irresponsabilidad. Cada organismo responde distinto y debemos anticiparnos a cualquier riesgo”, explica el especialista.

Cuidado con ofertas engañosas

El cirujano también alerta sobre promociones agresivas y precios excesivamente bajos que circulan en redes sociales. Según afirma, este tipo de ofertas suelen estar asociadas a prácticas inseguras y personal no calificado.

“La salud no puede venderse como un producto en descuento. Cuando el precio es irreal, el riesgo es real”, advierte.

El postoperatorio, una etapa clave

Finalmente, el Dr. Jairo Robledo recalca que una cirugía segura incluye un acompañamiento posterior riguroso. Controles médicos, seguimiento continuo y orientación clara hacen parte del proceso y son determinantes para una recuperación adecuada.

“El paciente debe sentirse acompañado antes, durante y después del procedimiento”, concluye.