¿Cómo avanza la Feria de Manizales en su versión número 69?

Manizales

La agenda del día comenzó con las competiciones deportivas del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil y Prejuvenil, que se desarrollan en las canchas de Arrayanes y Aranjuez, así como el Campeonato Regional de Fútbol Femenino en la cancha de Baja Suiza, con compromisos programados desde las 8:00a.m las 6:00p.m.

Paralelamente, en el sector Sultana– Minitas se tuvo la primera etapa de Sobre Ruedas Carros de Balineras2026 a partir de las8:00a., evento que combina creatividad, ingeniería popular y competencia en un ambiente familiar.

La mañana se engalanó con uno de los desfiles más tradicionales de la Feria: el Desfile de Carretas del Rocío, que recorrerá el sector El Cable ,Avenida Santander, hasta el entre las10:00a.m.yla1:00p.,acompañado por la presencia de las candidatas al 54°ReinadoInternacionaldelCafé, en un ambiente de fiesta, tradición y color.

“ Hemos tenido una feria muy segura hasta el momento, no hemos tenido homicidios ni robos relacionados con esta actividad festiva. Hoy tenemos todo listo para el show piromusical, donde vamos a tener un gran reto en materia de movilidad”, dijo el alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas.