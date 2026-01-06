Manizales

¿Cómo avanza la Feria de Manizales en su versión número 69?

Este martes 6 de enero, la Feria de Manizales inició una nueva jornada cargada de actividades para propios y visitantes, con eventos pensados para toda la familia distintos escenarios de la ciudad.

Foto Feria de Manizales

Foto Feria de Manizales

La agenda del día comenzó con las competiciones deportivas del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil y Prejuvenil, que se desarrollan en las canchas de Arrayanes y Aranjuez, así como el Campeonato Regional de Fútbol Femenino en la cancha de Baja Suiza, con compromisos programados desde las 8:00a.m las 6:00p.m.

Paralelamente, en el sector Sultana– Minitas se tuvo la primera etapa de Sobre Ruedas Carros de Balineras2026 a partir de las8:00a., evento que combina creatividad, ingeniería popular y competencia en un ambiente familiar.

La mañana se engalanó con uno de los desfiles más tradicionales de la Feria: el Desfile de Carretas del Rocío, que recorrerá el sector El Cable ,Avenida Santander, hasta el entre las10:00a.m.yla1:00p.,acompañado por la presencia de las candidatas al 54°ReinadoInternacionaldelCafé, en un ambiente de fiesta, tradición y color.

Hemos tenido una feria muy segura hasta el momento, no hemos tenido homicidios ni robos relacionados con esta actividad festiva. Hoy tenemos todo listo para el show piromusical, donde vamos a tener un gran reto en materia de movilidad”, dijo el alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas.

