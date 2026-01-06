Buena Vida Beach 2026 dejó más de 144 mil millones de pesos a la economía local

Luego de un proceso integral de acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena, que en cabeza del alcalde Dumek Turbay, todo el gabinete distrital y organizadores involucraron a la comunidad en espacios de diálogo sostenidos durante más de un mes, el corregimiento de Punta Canoa acogió del 2 al 4 de enero el festival de música electrónica Buena Vida Beach.

El evento convocó a 21.300 personas y dinamizó la economía local con $144.800 millones en sectores clave en los que sus habitantes estuvieron directamente vinculados, además de impactar a toda la ciudad en medio de la temporada más importante del año.

Gracias al trabajo conjunto, pues además del festival musical el Distrito, por su parte, hizo rehabilitaciones viales e inversión social, Punta Canoa dejó de ser una playa olvidada y sin uso para convertirse en el nuevo epicentro de grandes eventos, fortaleciendo el turismo, el empleo y la generación de recursos para sus habitantes.

De acuerdo con las cifras oficiales de la organización, el primer día del festival asistieron 5.900 personas; 6.400, en el segundo; mientras que 9.000 en el tercero y último día, para un total de 21.300 asistentes.

Los sectores con mayor impacto de rentabilidad social

Logística, parqueaderos, comercialización de alimentos y bebidas, hospedajes, transporte y turismo de sol y playa, entre otros, se convirtieron en los principales dinamizadores de la economía local, incluso antes de los tres días del evento que, con presencia permanente de la Alcaldía Mayor de Cartagena, tuvo como su epicentro a una hermosa playa que pasó de su muy escaso uso a escenario ideal de los más grandes espectáculos de proyección internacional.

El festival generó un impacto positivo en la comunidad de Punta Canoa, promoviendo el turismo responsable, la activación económica local y el reconocimiento de la playa como un espacio de bienestar, cultura y entretenimiento.

El evento atrajo visitantes nacionales e internacionales, fortaleciendo la proyección turística de Cartagena. La programación musical y de bienestar amplió la oferta de entretenimiento de la ciudad con una experiencia frente al mar, con la integración de prácticas responsables y de cuidado del ambiente. Los residuos generados en el festival, para su reciclaje, fueron manejados de manera responsable con el entorno y el territorio.

Buena vida Beach 2026, en cifras

Aunque las fechas oficiales del festival fueron el 2, 3 y 4 de enero, el impacto económico se extendió más allá de los días del evento.

Las llegadas de visitantes comenzaron el 31 de diciembre de 2025 y se extendieron hasta el 5 y 6 de enero de 2026, generando entre cinco y seis noches continuas de consumo turístico Punta Canoa, como epicentro, y en toda la ciudad.

Del total de visitantes, 16.000 correspondieron a a no residentes en Cartagena y más de 4.000 a residentes y visitantes regionales.

El perfil del visitante no residente incluyó turismo internacional, principalmente de Europa y Estados Unidos, así como turismo nacional proveniente de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Estadía y gasto promedio

La estadía promedio del visitante no residente fue de cinco noches.

El gasto promedio diario se concentró en alojamiento, alimentación, transporte local y consumo complementario en playas, bares, comercios y experiencias turísticas.

El gasto total promedio por visitante durante su estadía fue de $3.300.000. Este valor se encuentra alineado con las tarifas y patrones de consumo observados en Cartagena durante el periodo analizado.

Impacto económico directo por turismo

Teniendo en cuenta que el número de visitantes no residentes fue de 16.000 personas, con un gasto promedio de $3.300.000, el impacto económico directo solo por turismo alcanzó un valor estimado de: $52.800’000.000

Este impacto se reflejó, principalmente, en los sectores de hotelería, alojamiento turístico, restaurantes, bares, transporte y comercio local.

Tras la articulación institucional entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y el organizador del evento, teniendo en cuenta variables como impacto turístico directo, inversión operativa y contratación de personal, entre otras variables, el alcance económico total de Buena Vida Beach 2026 fue de $144.800 millones.

Generación de empleo para la comunidad

Con relación a la ocupación en diversas actividades, se destaca que Buena Vida Beach 2026 generó, aproximadamente, 1.200 empleos directos e indirectos y vinculó cerca de 160 proveedores locales y regionales.

Los sectores impactados incluyeron producción de eventos, logística, transporte, servicios, alimentos, bebidas, hotelería y comercio.

Ello sumado al impacto territorial y comunitario de un festival que contribuyó a la activación de Punta Canoa como espacio funcional para eventos culturales de escala internacional, integrando mano de obra local y generando actividad económica directa para la comunidad.

Asimismo, se desarrollaron acciones de limpieza y ordenamiento posteriores al evento, fortaleciendo el uso responsable del territorio.

Al respecto, el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, se refirió a la importancia de este logro que, desde su concepción, siempre vinculó a la comunidad de Punta Canoa y escuchó sus peticiones para garantizar que fuera la economía local la directamente benficiada. Además, más allá del evento, se demostró que el corregimiento reune todo lo necesario para seguir albergando espectáculos de igual o mayor magnitud.

“De esto se trata gobernar: llevar soluciones donde solo conocían de problemas y necesidades. Estamos trabajando duro para transformar una hermosa playa solitaria en el gran escenario de eventos musicales y náuticos de Cartagena que derive en beneficios, plata y prioridad de atenciones para la comunidad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay, quien destacó que Buena Vida ha sido un encuentro de entretenimiento que impulsó el turismo, dinamizó la economía formal y popular, y ratifica a La Heroica como un destino de grandes eventos de talla internacional.

“Punta Canoa lo tiene todo para ser ese escenario que proyectamos, y por eso acompañamos toda iniciativa privada que los tenga en cuenta; y nosotros, como gobierno de la ciudad, respaldamos con un gran paquete de inversiones sociales para mejorar su infraestructura vial, sus espacios de encuentro y todo el acompañamiento integral y psicosocial para que pasen de un corregimiento lejano y olvidado a uno que que merece dignidad, lo cual suprime toda distancia geográfica y de prioridad institucional”, reafirmó Turbay Paz.

“Buena Vida Beach 2026 demuestra que cuando el turismo se planifica con visión, diálogo y articulación con la comunidad, los resultados trascienden el entretenimiento y se convierten en desarrollo real para los territorios. Este evento no solo posicionó a Cartagena como destino de grandes experiencias internacionales, sino que generó empleo, dinamizó la economía local y transformó a Punta Canoa en un nuevo epicentro turístico con oportunidades para su gente. Desde la Secretaría de Turismo seguimos apostándole a un modelo de eventos responsables, que integren a las comunidades y fortalezcan la competitividad del destino de manera sostenible”, agregó la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

Por su parte, Renzo Gallo, representante legal de Buena Vida Beach Festival, también entregó su balance positivo.

“Lo más valioso de esta edición fue ver cómo la música conectó a las personas con el lugar. Punta Canoa se convirtió en un punto de encuentro donde el arte, el bienestar y la comunidad caminaron juntos. Para nosotros es muy significativo que el festival sume al territorio, impulse la economía local y proyecte a Cartagena como un destino cultural que se vive con buena energía”, señaló Gallo.

Acompañamiento integral del Distrito

De manera permante, en cabeza de la alcaldesa (e), María Patricia Porras, la Alcaldía Mayor de Cartagena mantuvo activo un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la presencia institucional de la Oficina Asesora para la Gestón del Riesgo de Desastre (OAGRD), el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Secretaría de Turismo, Secretaría General, con garantías de atención oportuna y acompañamiento durante toda la jornada.

En materia de orden público, en cabeza de la Secretaría del Interior, se articuló con la Polcía Metropolitana de Cartagena un dispositivo de más de 120 uniformados, además del respaldo de la Infantería de Marina. El trabajo coordinado permitió desarrollar un evento tranquilo, seguro y bien gestionado para la comunidad y los visitantes.

También, a través de Distriseguridad, durante los tres días seguidos se acompañó con la más alta tecnología provista por un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) móvil de alta tecnología, drones y la Sala TI2 de monitoreo.

De esta forma, el Distrito garantizó la seguridad fortaleciendo la vigilancia en tiempo real y la capacidad de prevención y respuesta de las autoridades. Con este sistema, que cuenta con cámaras panorámicas de 360 grados en calidad Ultra HD e inteligencia artificial para reconocimiento facial, lectura de placas y conteo de personas, se facilitó el monitoreo permanente de accesos, zonas de alta concentración y dinámicas propias de la celebración.

La capacidad tecnológica de esta innovadora solución estuvo disponible para responder ser de manera oportuna ante cualquier situación que pudiera afectar la seguridad o el normal desarrollo de la fiesta durante los tres días de programación.