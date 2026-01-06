Bebé nació en un carro en Cartagena y buscan al conductor para agradecerle

Lo que debía ser un traslado médico de rutina se convirtió en una emocionante historia de vida en las calles de Cartagena. El pasado primero de enero, el pequeño Simón decidió llegar al mundo de manera prematura y en un escenario inusual: el asiento trasero de un vehículo de servicio público de plataforma. El nacimiento fue atendido por las “manos prodigiosas” de su abuela, María Cassiani, ante la inminencia del parto y la falta de atención previa en un centro asistencial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La emergencia comenzó en el barrio Canapote, cuando Sindy Pérez, la madre del menor inició trabajos de parto. Según relató Tatiana Pérez, hermana de la mujer, inicialmente acudieron al CAP del barrio La Esperanza, donde denunciaron una presunta negligencia médica: “Dijeron que ahí no la podían recibir”, afirmó.

Ante la negativa, la familia emprendió camino hacia la Clínica de la Mujer, pero el tiempo se agotó y Simón nació en pleno trayecto, incluso con el cordón umbilical enrollado, situación que fue resuelta valientemente por su abuela.

Un héroe anónimo en esta historia es el conductor del vehículo, quien, en medio de los nervios por ser su primera carrera del día, no solo facilitó el traslado, sino que se retiró sin cobrar el valor del servicio una vez llegaron a la clínica. La familia hoy desea localizarlo para agradecerle formalmente y que conozca al bebé que nació en su automóvil. “Tal vez estaba muy nervioso, pero queremos que sepa lo valioso que fue su apoyo”, expresaron sus parientes.

Simón es el segundo hijo de una pareja que enfrenta el reto de la discapacidad auditiva. Por esta razón, sus allegados han hecho un llamado público a la Alcaldía de Cartagena y a la ciudadanía en general para brindar apoyo económico o en especie a esta familia, que requiere de la solidaridad de los cartageneros para garantizar el bienestar del recién nacido.

La familia Pérez Cassiani celebra la llegada de Simón como una bendición que alegró el inicio del 2026, a pesar de los momentos de angustia vividos. Quienes deseen sumarse a esta causa y colaborar con la pareja de padres con discapacidad, pueden comunicarse al número telefónico 321 411 9910.