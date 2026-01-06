Aumento del salario mínimo elevaría costos de la actividad portuaria y logística en Colombia

ECONOMÍA

La Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria) expresó que el reciente aumento del salario mínimo para 2026 tendría un impacto directo en la actividad portuaria y logística del país, al incrementar los costos operativos de un sector altamente intensivo en mano de obra y clave para la competitividad del comercio exterior.

Según el análisis, mientras en las terminales portuarias solo entre el 5 % y el 20 % de los trabajadores devengan el salario mínimo, en el caso de los operadores portuarios esta proporción puede ser mucho mayor.

“En algunas actividades, como cargue, descargue, estiba, desestiba, almacenamiento y manejo terrestre de la carga, hasta el 90 % de los trabajadores recibe una remuneración cercana al salario mínimo”, advierte el sector.

Esta situación obedece a que muchos de los servicios portuarios y logísticos requieren una alta intensidad de mano de obra, compuesta en gran parte por personal técnico o de baja calificación.

“Cuando el salario mínimo aumenta muy por encima del IPC y de la productividad, el impacto termina trasladándose al costo logístico del país”, indica el análisis, afectando directamente a importadores y exportadores.

Las cifras refuerzan la preocupación. De acuerdo con la Encuesta Nacional Logística y datos del DNP y Analdex, el costo logístico en Colombia alcanzó el 15,6 % de las ventas en 2024.

“Este nivel es significativamente superior al promedio de los países de la OCDE, que se ubica entre el 8 % y el 10 %”, señala el documento.

El sector también recuerda que el CONPES 3982 de 2020 fijó como meta reducir el costo logístico al 9,5 % para 2030.

Adicionalmente, se advierte que la Ley de Puertos establece que las tarifas deben cubrir los costos de operación.

“Cuando una porción significativa de estos costos corresponde a gastos laborales y estos aumentan en un 23 %, el efecto sobre las tarifas de los servicios resulta inevitable”, subraya el sector.

Finalmente, el análisis concluye que este escenario se presenta en un momento especialmente sensible para la economía.

“Colombia compite con países vecinos por atraer inversión extranjera, consolidarse como destino de nearshoring y diversificar su oferta exportadora; incrementos desproporcionados en los costos laborales ponen en riesgo la eficiencia portuaria y la competitividad del país”, concluye Asoportuaria.