A la cárcel hombre de 46 años por presunto abuso de una niña de 7 años en el sur de Bolívar

La Policía Nacional de los colombianos, en su firme compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, continúa desarrollando acciones contundentes para salvaguardar sus derechos. Gracias al trabajo articulado con el Ejército Nacional, se logró la captura de un presunto agresor sexual durante labores de control y prevención en vías del sur del departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho se presentó en la vía que conduce del municipio de El Peñón, Bolívar, hacia el corregimiento de Castañal, sector El Puente, mientras los uniformados realizaban controles. En ese momento, una mujer se acercó a los uniformados e informó que su hija menor de 7 años habría sido víctima de abuso sexual por parte de un integrante de su núcleo familiar, quien es compañero sentimental de una tía de la madre de la menor.

De manera inmediata, el personal policial activó los protocolos de protección a la infancia y trasladó a la menor de edad al hospital del municipio de El Peñón para su valoración médica, desplazándose también hasta el lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos. Allí se logró la captura en flagrancia de un hombre de 46 años de edad, natural de El Banco, Magdalena, señalado directamente por la madre de la víctima como el presunto responsable. Según testimonios, las viviendas familiares comparten patio, y en la noche de fin de año la menor fue a darle el feliz año a la tía de su madre. En ese momento, la mujer no se encontraba en la casa, y el presunto agresor aprovechó la ocasión para acceder sexualmente a la niña. Posteriormente, la menor relató llorando lo ocurrido, y de inmediato se acudió a las autoridades.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional San Martín de Loba – Bolívar, por el delito acceso carnal violento con menor de 14 años, y un Juez de la República le definió su situación judicial con medida de aseguramiento en centro carcelario.

El teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, dijo, “Rechazamos rotundamente las agresiones en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Seguiremos llevando ante la justicia a toda persona que atente contra ellos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que vulnere sus derechos a la línea de emergencia 123.”

Durante el año 2025, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar registró 216 denuncias por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, logrando además la captura de 40 personas por este tipo de conductas. De igual manera, a través del Grupo de Infancia y Adolescencia, se desarrollaron 64 actividades preventivas, orientadas a la protección integral de la niñez y la sensibilización de la comunidad frente a la prevención de cualquier forma de violencia sexual.