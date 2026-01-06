46 armas incautadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla están desaparecidas

En medio de una revisión en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate del Ejército Nacional, ubicado en Barranquilla, se descubrió que cerca de 50 armas que fueron decomisadas a grupos armados al margen de la ley. Este material estaba en un deposito al interior de la sede.

Una vez se conoció que no estaban las armas, el Ejército activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y control interno. Asimismo, ya se han interpuesto las denuncias penales correspondientes ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación.

De manera simultánea, se abrieron investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar las responsabilidades. “La Inspección General del Ejército Nacional adelantó las investigaciones pertinentes. Como parte del proceso de control, se han realizado pruebas de poligrafía”, se lee en el documento del Ejército.

“El Comando de la Segunda Brigada manifiesta su total disposición para colaborar con las autoridades competentes y brindará toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones, y continuará un seguimiento riguroso al avance de los procesos aperturados para garantizar la transparencia institucional”, agrega la institución.