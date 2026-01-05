Un muerto y dos heridas tras choque en el Viaducto de Cartagena en la vía al Mar

Un fatal accidente de tránsito empañó la movilidad en la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla en las últimas horas. El siniestro, registrado exactamente en el kilómetro 6 de la ruta 90A01, cobró la vida de un motociclista y dejó a dos mujeres gravemente heridas tras una violenta colisión en el sector del viaducto, carretera que conecta al corregimiento de Tierra Baja con la rotonda de La Boquilla, cerca de la zona norte de la ciudad.

El reporte oficial de las autoridades de tránsito indica que en el hecho se vieron involucrados una camioneta Toyota de placas GXN 209, conducida por Guillermo Casallas Vargas, quien resultó ileso, y una motocicleta TVS negra de placa EYF 64H, modelo 2025. Debido al fuerte impacto, el conductor de la moto, cuya identidad aún no ha sido establecida, falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos.

La principal hipótesis del accidente sugiere una grave imprudencia vial. Según el informe preliminar, el conductor de la camioneta transitaba en sentido Cartagena - Barranquilla y, al intentar tomar el retorno hacia el sector de La Boquilla, se encontró de frente con la motocicleta. Al parecer, el vehículo de dos ruedas circulaba en sentido contrario por una vía de un solo sentido, lo que provocó el choque frontal inevitable.

Como acompañantes en la motocicleta viajaban dos mujeres, quienes hasta el momento permanecen sin identificar. Tras el impacto, fueron auxiliadas por paramédicos y trasladadas de urgencia al Hospital Serena del Mar, donde reciben atención médica constante debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades de tránsito de Cartagena y la Policía de Carreteras reiteran el llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y los sentidos de circulación, especialmente en este corredor vial de alta velocidad, para evitar nuevas tragedias que enluten a las familias bolivarenses en este inicio de año.