Tragedia en los ríos del Tolima: hallan cuerpo en Ambalema y buscan a un hombre en Honda

Tolima

El departamento del Tolima vive un inicio de año marcado por la tragedia en sus ríos, tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de José Ángel Yepes Algar, de 18 años, y reportarse una nueva desaparición en el norte de la región. Yepes, oriundo de Soacha, había desaparecido el pasado 1 de enero mientras se bañaba en el río Saldaña, en jurisdicción de El Guamo. Tras varios días de intensa búsqueda por parte de los organismos de socorro, su cuerpo fue localizado en la desembocadura del río Recio, en límites con Ambalema, confirmando el trágico desenlace de lo que comenzó como un momento de esparcimiento familiar.

De forma paralela, la emergencia se trasladó al municipio de Honda, donde los equipos de rescate buscan intensamente a Jaime Alberto Quintero, de 38 años. Según los reportes oficiales, el hombre cayó a las aguas del río Magdalena el pasado sábado 3 de enero, a la altura del malecón turístico, alrededor de las 5:00 de la tarde. La alerta a las autoridades, sin embargo, se recibió con algunas horas de retraso. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil mantienen activos los operativos de búsqueda en la zona para dar con su paradero.

El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, confirmó que los voluntarios permanecen desplegados en el sector de Honda, trabajando contra el tiempo y las condiciones del caudal. Mientras tanto, el cuerpo del joven hallado en Ambalema fue trasladado por la Policía Judicial para los procedimientos forenses de rigor. Ambos casos han generado una profunda consternación en la comunidad, especialmente por haber ocurrido en sectores de alta afluencia turística durante las festividades de comienzo de año.

Ante estos lamentables sucesos, las autoridades departamentales han emitido un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las precauciones y evitar el ingreso a zonas de riesgo, debido a las corrientes impredecibles de los ríos Magdalena y Saldaña. Se insta a los bañistas a acatar estrictamente las recomendaciones de seguridad y a reportar cualquier novedad a las líneas de emergencia. Para el caso de la búsqueda en Honda, se ha habilitado el número 311 601 0013 para recibir información que contribuya a la localización del ciudadano desaparecido.