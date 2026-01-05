Tensión en Venezuela preocupa a familiares de colombianos detenidos en ese país

Protesta de familiares de colombianos detenidos en Venezuela. / Foto: Cortesía para Caracol Radio.

Norte de Santander.

Mientras la atención internacional continúa centrada en la crisis política que atraviesa Venezuela, familiares de 19 colombianos detenidos de manera ilegal denuncian que siguen sin recibir respuestas claras por parte del Estado colombiano ni de organismos internacionales.

Geraldi Enciso, esposa de José Antonio Páez, uno de los connacionales retenidos, aseguró que hasta el momento no han tenido acompañamiento institucional. “No hemos recibido respuestas ni en la Cancillería, ni el presidente se ha pronunciado pidiendo la liberación de nuestros familiares, que son inocentes y están detenidos en Venezuela”, afirmó.

Según su testimonio, José Antonio Páez fue detenido el 7 de noviembre de 2024 en una alcabala venezolana, luego de cruzar el puente internacional José Antonio Páez, cuando se dirigía a visitar a su madre.

Aunque portaba su documentación en regla, fue retenido bajo el argumento de un chequeo de rutina y permaneció incomunicado durante varios meses.

Solo el 15 de mayo de 2025 logró contactar a su familia y confirmar que estaba recluido en la cárcel Rodeo I, sin que hasta ahora se conozcan cargos formales en su contra.

Enciso calificó la situación como un secuestro y no como una detención legal. “Nunca han tenido un debido proceso y se les están violando todos los derechos humanos. Esperamos que el presidente salga a defender a sus connacionales”, señaló.

Finalmente, envió un mensaje a su familiar detenido, reiterando que su familia mantiene la esperanza de verlo en libertad y que continúan reclamando justicia.

Las familias insisten en que no dejarán de alzar su voz hasta que el Gobierno colombiano actúe y se logre la libertad de los connacionales detenidos en Venezuela.