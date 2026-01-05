Teatro Adolfo Mejía abrió agenda cultural 2026 con el Cartagena Festival de Música

El Teatro Adolfo Mejía, uno de los escenarios culturales más importantes del país y joya arquitectónica del Centro Histórico, abre su agenda cultural de 2026 con el Cartagena Festival de Música, consolidándose como el epicentro de las noches sinfónicas de este reconocido encuentro internacional y reafirmando su lugar como corazón vivo de la vida cultural cartagenera.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Administrado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), ente descentralizado de la Alcaldía Mayor, el Teatro atraviesa hoy un momento decisivo. Gracias a una clara voluntad institucional y a una comprensión profunda del valor del patrimonio como eje del desarrollo cultural, el Teatro Adolfo Mejía es objeto de una intervención integral orientada no solo a mejorar sus condiciones técnicas, sino a devolverle la centralidad, dignidad y proyección que su historia exige. Declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, el Teatro se prepara así para responder a los más altos estándares que demandan la música, el teatro y las artes escénicas contemporáneas.

Desde su inauguración en 1911, el Teatro Adolfo Mejía ha sido protagonista de la historia cultural de Cartagena. Hace veinte años, desde la primera edición del Cartagena Festival de Música, fue concebido como uno de los escenarios principales del evento, gracias a su acústica, su arquitectura y su profundo valor simbólico dentro de la ciudad amurallada. Hoy, esa relación se renueva y se fortalece en una edición conmemorativa que celebra dos décadas de trayectoria artística, circulación internacional y formación de públicos.

“El Teatro Adolfo Mejía es un símbolo de nuestra identidad cultural y un escenario que conecta el patrimonio con las artes. Abrir la agenda cultural del año con el Cartagena Festival de Música reafirma nuestro compromiso con una programación artística de alto nivel para la ciudad, en un evento que cumple 20 años de una trayectoria fundamental en el universo musical”, señaló Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Este momento cobra un significado especial bajo la administración del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, cuya visión ha situado al patrimonio cultural en el centro del proyecto de ciudad. Su liderazgo ha permitido que el Teatro Adolfo Mejía recupere el lugar que le corresponde como gran escenario de la vida artística nacional e internacional, integrándolo de manera decidida a la dinámica cultural, social y turística de Cartagena.

“Cartagena cuenta con el Teatro Adolfo Mejía, una joya arquitectónica y símbolo del patrimonio cultural para los cartageneros y los colombianos. Recibir al Cartagena Festival de Música, que abre la temporada de festivales internacionales en el país, demuestra cómo el patrimonio, cuando se cuida y se activa con responsabilidad, se convierte en motor de desarrollo cultural y proyección internacional”, destacó el alcalde Turbay Paz.

El Cartagena Festival de Música se realizará del 4 al 12 de enero de 2026 y contará con una programación de 27 conciertos, que exploran dos grandes corrientes del pensamiento musical bajo el lema “El alma y el cuerpo: universalismo musical y escuelas nacionales”.

En esta edición participarán más de 160 artistas, entre más de 100 músicos nacionales y más de 60 artistas internacionales, provenientes de países como Rusia, Italia, Hungría, Francia, España, Alemania, Reino Unido, Kirguistán, Kazajistán, México y Cuba, consolidando al Festival como uno de los encuentros musicales más diversos y relevantes de América Latina.

El concierto inaugural del Festival se realizó en el Teatro Adolfo Mejía anoche domingo 4 de enero, marcando el inicio de una programación nocturna que se extenderá durante la semana.

El Teatro será el escenario principal de las noches del Festival y acogerá siete grandes conciertos nocturnos, incluido el concierto de apertura. En esta edición, el Teatro será además la casa de la Orquesta de Cámara Franz Liszt, orquesta residente del Festival y columna vertebral de la programación sinfónica, bajo la dirección del maestro húngaro István Várdai, con un repertorio que recorre distintos períodos de la música universal.

El cartel artístico de esta edición aniversario está encabezado por figuras de talla mundial como Maxim Vengerov y Paquito D’Rivera, junto a destacados intérpretes internacionales y colombianos, reafirmando el carácter universal y de excelencia artística que distingue al Festival.

La programación del Cartagena Festival de Música 2026 incluye además seis conciertos gratuitos, así como conferencias-concierto, proyecciones en pantalla gigante y actividades de formación de públicos, como parte de su compromiso con el acceso democrático a la cultura y la formación de nuevas audiencias.

El concierto de clausura se realizará el próximo 12 de enero a las 7 de la noche con entrada libre en la Plaza de la Aduana, integrando jazz latino con la presencia estelar del maestro Paquito D’Rivera y música sinfónica junto a artistas internacionales y la Orquesta Sinfónica de Cartagena, en un cierre que conecta ciudad, patrimonio y música universal.

En sus 20 años de historia, el Cartagena Festival de Música se consolida como una plataforma estratégica de circulación artística, formación y turismo cultural, proyectando a Cartagena como un referente internacional donde el patrimonio se vive, se activa y se transforma en una promesa de futuro para Colombia.