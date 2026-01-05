Sector cafetero del Quindío cerró 2025 con balance mixto por efectos del clima

Armenia

El sector cafetero del departamento del Quindío cerró el año 2025 con un balance mixto, marcado por un buen comportamiento durante el primer semestre, pero con una fuerte afectación en la segunda mitad del año debido a la variabilidad climática y el aumento de las lluvias.

Así lo dio a conocer Faber Buitrago, caficultor del departamento, quien explicó que el inicio de ese año fue positivo gracias a floraciones provenientes de finales de 2024, lo que permitió un volumen importante de cosecha, dinamizó la recolección y generó empleo en las fincas cafeteras.

Sin embargo, el segundo semestre de ese año 2025 presentó un panorama menos alentador. De acuerdo con el caficultor, el fuerte invierno registrado durante el primer semestre de 2025, con lluvias que casi duplicaron las del año anterior, afectó las floraciones y redujo considerablemente la producción.

“Creemos que tuvimos una disminución de un 30% en el volumen cosechado, eso pues afectó la caja del productor y también pues la caja del dinero circulante en la economía porque recordemos que más o menos la cosecha de café puede estar alrededor de unos 300 mil millones de pesos al año y está repartida en el 50% primer semestre, 50% en el segundo semestre, entonces estaríamos diciendo que más o menos fueron unos 45 mil millones de pesos que dejaron de entrar como circulante a la economía en este segundo semestre”, afirmó Buitrago.

Faber Buitrago aclaró que, aunque actualmente se registran precios favorables del café, no se puede hablar de una bonanza cafetera debido a la reducción en los volúmenes de producción. No obstante, expresó su esperanza en que el próximo año combine buenos precios con una mayor cosecha, lo que permitiría recuperar las pérdidas de periodos anteriores.

“Debido a todo este tema de clima pues hubo unas floraciones importantes en el segundo semestre que es la cosecha que vamos a tener de mitaca, o sea empezando año, marzo, abril, mayo, creemos que va a haber una cosecha positiva y ahí es donde vamos a tener que estar preparados pues tanto en las fincas con todo el tema infraestructura como la convocatoria a los recolectores”, añadío Buitrago.