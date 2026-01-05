¿Qué pasará con los asilos pendientes que tienen los venezolanos en EE.UU., tras captura de Maduro?

Natalie Gaviria, abogada especializada en inmigración, habló en La W sobre el estatus migratorio de los venezolanos en Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro.

Según dijo, hay muchísimas personas que llevan 10 años con un asilo pendiente, sin embargo, explicó que hay que por ahora hay que seguir esperando a ver qué pasa con su situación migratoria, teniendo en cuenta que pese a que Maduro fue capturado, el Gobierno ha sido asumido por la vicepresidencia y aún continua en periodo de transición.

“Hay que esperar, no sabemos qué va a pasar, Trump dijo que María Corina y Edmundo no están asumiendo, entonces hay mucha incertidumbre”, dijo.

Asimismo, detalló que las condiciones para acceder a un asilo sí están más fuertes. “Se están verificando más los requisitos y la documentación, sí se están otorgando, pero tienen que tener un caso muy fuerte para que se los otorguen”.

¿Pueden ser negadas todas las solicitudes de asilo?

“Es algo que puede pasar, pero de todas formas hay que defender el caso, y tienen que tener en cuenta que son dos fases: ante inmigración y ante los jueces, lo que lleva un tiempo que puede jugar a favor o en contra”, explicó.

No obstante, aclaró que no es algo que vaya a pasar ahora mismo, no le negarán a todos la solicitud, “pero las decisiones de asilo están totalmente pausadas, están haciendo entrevistas, pero las decisiones como tal están quietas”.