¿Qué impactos tiene la captura de Nicolás Maduro para Colombia? Roy Barreras y David Luna analizan

Los exsenadores Roy Barreras y David Luna, precandidatos a la Presidencia, hablaron en La W sobre la captura de Nicolás Maduro y los impactos que podría traer la operación de Estados Unidos en Venezuela. En especial, luego de los duros señalamientos de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro, entre los que no descartó una posible intervención en Colombia.

Roy Barreras sobre la captura de Nicolás Maduro

Al respecto, Barreras aseguró que “no somos ajenos a lo que pueda ocurrir”. Primero, se refirió a las fronteras, “en donde grupos ilegales como el ELN se han escondido del lado de la dictadura, y por supuesto, pueden querer tomar control de la frontera, cosa que hay que evitar”. Pero, también aseguró que Colombia debería prepararse para una eventual crisis migratoria.

Roy Barreras sobre la posible intervención en Colombia

Sobre los señalamientos de Trump, dijo que “después de las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, algunas voces que abren caminos inaceptables sobre una intervención en Colombia. Aquí no hay un régimen dictatorial (...) nuestra prioridad tiene que ser Colombia, las instituciones y un Gobierno seguro, estable, justo”.

David Luna respecto a la captura de Nicolás Maduro

Por su parte, Luna aseguró que “la caída de Nicolás Maduro es una buena noticia para Colombia. Primero, porque cae un dictador, pero porque cae el jefe de una organización criminal de narcotraficantes que ha violado derechos humanos y ha permitido que muchísima cocaína transite por su territorio”.

Y también se refirió al proceso electoral que se aproxima: “hay que lograr que se desarrolle con absoluta tranquilidad y calma. Es muy importante decir que hay grupos terroristas, y vamos a poner a prueba no solamente a nuestras instituciones, sino a nuestra fuerza pública que debe recibir órdenes del presidente Petro para que evite que esos grupos manipulen la votación”.

El plan de acción para Colombia según David Luna

Sobre cómo debe proceder Colombia ante los señalamientos del Gobierno estadounidense, Luna dijo que “es muy importante que el gobierno desescale el discurso, como también lo haga el gobierno americano (...) Colombia tiene que proteger su proceso democrático, que es el que le va a permitir a los colombianos tomar decisiones”.

La gran diferencia entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela

Por su parte, Barreras señaló que “el presidente Petro tienen que hacer es recordarle a Estados Unidos que aquí hay instituciones democráticas, hay gobiernos cada cuatro años, se elige democráticamente (...) Esto no es Venezuela ni lo será, y cualquier comparación que provoque una reacción similar es absolutamente inaceptable. No va a ocurrir, genera miedo y caos”.

