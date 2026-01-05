Primer fin de semana de 2026 dejó 15 capturas y dos motos recuperadas en el Tolima

Tolima

La Policía Nacional entregó los resultados de su gestión operativa en el Tolima durante el primer fin de semana del año 2026. En total, se capturaron 15 personas por diversos delitos, 14 de ellas en flagrancia y una por orden judicial.

Asimismo, se incautó un arma de fuego en el municipio de Purificación y dos armas traumáticas en Coyaima. También se logró la recuperación de dos motocicletas en el municipio de Anzoátegui y en el corregimiento de Payandé, las cuales figuraban como hurtadas. Además, se realizaron cuatro incautaciones de pólvora en los municipios de Venadillo, Melgar y Purificación.

De otro lado, el Centro Automático de Despacho (CAD) atendió 145 llamadas de emergencia, entre ellas casos de violencia intrafamiliar, riñas y situaciones relacionadas con menores de edad. Igualmente, se impusieron 210 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.

Durante el pasado fin de semana, en los municipios de Guamo, Lérida, Mariquita y Purificación se registraron hechos de muerte violenta. Ante esta situación, se dispuso de equipos especiales de Policía Judicial para la recolección de elementos materiales probatorios, con el fin de obtener resultados oportunos que permitan el esclarecimiento de los casos y la captura de los responsables.

“La reducción de hechos violentos y la incautación de estupefacientes demuestran la efectividad de nuestras estrategias y la importancia del trabajo conjunto con la comunidad. Continuaremos redoblando esfuerzos para que cada habitante del Tolima se sienta seguro y respaldado por su Policía Nacional”, indicó la teniente coronel Diana Liner Rojas, comandante (e) de la Policía del Departamento del Tolima.