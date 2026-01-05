Normalidad en los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela

Norte de Santander.

Pese a la tensión que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la intervención norteamericana que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, las autoridades informaron que en los cuatro pasos binacionales en Norte de Santander se registra total normalidad.

El puente internacional Simón Bolívar, ubicado en el municipio de Villa del Rosario, continúa siendo el paso más transitado.

Allí, ciudadanos venezolanos siguen movilizándose con regularidad, principalmente por motivos académicos, laborales y comerciales.

“Gracias a Dios está todo bien, lo que nos queda es esperar qué pueda pasar y con la bendición de Dios de que todo pueda ser de una manera mejor a como estaba antes. En mi caso soy estudiante universitaria y debo atravesar la frontera para realizar mis deberes”.

Sin embargo, del lado venezolano persiste la incertidumbre frente a lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

“Del otro lado, en San Antonio hay intriga, no se sabe qué va a pasar y muchas personas han aprovechado eso para abastecerse de alimentos, lo que genera en parte una especulación”.

Otros ciudadanos expresan temor frente a los cambios políticos y económicos que se avecinan en Venezuela.

“La nueva administración de transición tiene que empezar con buenos planes. Sabemos que la recuperación del país va a durar varios años, de pronto los hijos de nosotros sí van a ver el cambio, pero va a ser difícil empezar a acostumbrarnos a la administración norteamericana, porque todo va a aumentar: agua, luz, internet. No sabemos cuáles son los planes de vida y eso nos da miedo”.

Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que más de 30 mil integrantes de la Fuerza Pública se encuentran desplegados a lo largo de la línea fronteriza para atender cualquier eventualidad.

Asimismo, distintos organismos de socorro permanecen en los pasos binacionales para brindar atención a la población que lo requiera.