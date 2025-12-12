MOE en Colombia: ¿cómo nació la red ciudadana que hoy vigila las elecciones?

En 2025, mientras el país se prepara para nuevas elecciones de Congreso y Presidencia, la Misión de Observación Electoral (MOE) vuelve a ocupar un rol decisivo en la vigilancia del proceso.

Su labor, que hoy parece natural dentro del sistema democrático, es en realidad el resultado de uan iniciativa ciudadana que empezó hace 19 años, cuando observar el voto en Colombia era casi una misión imposible.

La MOE nació en 2006, en medio de un contexto marcado por la intimidación de grupos armados, la captura territorial y un riesgo evidente para la participación ciudadana.

En varias zonas del país bajo dominio paramilitar, la participación electoral era sospechosamente alta y con candidatos únicos, mientras que en regiones bajo presencia de las FARC y el ELN, votar podía costar la vida.

A ese panorama se sumaba el debate por la reelección presidencial, que tensó aún más la institucionalidad. Frente a ese vacío de garantías, varias organizaciones sociales decidieron actuar.

El origen de una red ciudadana que hoy abarca todo el país

Organizaciones como Viva la Ciudadanía, la Iglesia Católica, las centrales obreras, la Minga Indígena y el CINEP le solicitaron al Gobierno articular una gran observación electoral con apoyo internacional.

Como las respuestas nunca llegaron, tomaron una decisión histórica: crear su propia plataforma de observación. Así, en enero de 2006 y a solo semanas de las elecciones, comenzó la formación urgente de los primeros equipos, con apoyo de la Embajada de Suecia y expertos de IIDH/Capel.

La anécdota es tan sorprendente como ilustrativa: a dos semanas de los comicios, los capacitadores preguntaron por dónde empezar. “Por lo básico: ¿qué es observación electoral?”, respondió Alejandra Barrios, directora de la MOE. Con esa claridad, y a contrarreloj, lograron desplegar la primera observación nacional independiente.

Desde entonces, la MOE ha acompañado 141 procesos electorales, incluyendo presidenciales, legislativos, locales, consejos de juventud, presupuestos participativos y hasta gobiernos escolares, uno de los escenarios pedagógicos que más valoran.

La organización creció hasta consolidar una red de 66.000 observadores nacionales y 2.000 internacionales, articulados a través de 35 coordinaciones regionales y más de 500 organizaciones aliadas.

Además, su trabajo se ha fortalecido con aportes de académicos y expertos, dando como resultado metodologías como los Mapas de Riesgo Electoral, que cruzan variables de fraude y violencia para anticipar alertas en el territorio.

Un referente democrático que sigue en evolución

La MOE también analiza el cubrimiento mediático de cada elección, un ejercicio que pasó del uso de VHS y reglitas a una red de 12 facultades de comunicación. Según Barrios, el periodismo político ha evolucionado gracias a este diálogo: ya no se reporta solo la agenda de los candidatos, sino que se profundiza en factores estructurales.

Entre elecciones, la organización sigue activa porque el país vive en un ciclo constante de participación, reformas y control ciudadano.

Plataformas como Lupa Legislativa, Datos Electorales, Pilas con el Voto y Lupa Contractual permiten que cualquier persona acceda a información, denuncie irregularidades o haga seguimiento a proyectos de ley relacionados con el sistema político.

A pesar de los retos en su financiación —especialmente por los cambios en los aportes de la Unión Europea— la MOE mantiene su principio central: ser independiente, aunque no neutral, porque su postura es la defensa del sistema democrático.

A dos décadas de su creación, su trabajo demuestra algo esencial: en Colombia, la democracia se cuida desde el voto, pero también desde la ciudadanía organizada que decide vigilarlo.

