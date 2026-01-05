Juan Sebastián Doria asume como presidente del Consejo de Juventudes de la Localidad 2

La Localidad Virgen y Turística de Cartagena ya cuenta con nuevos consejeros de juventudes. En la posesión, los 18 consejeros electos conformaron la mesa directiva y designaron como presidente al joven Juan Sebastián Doria, en reconocimiento a su liderazgo, compromiso social y capacidad de representar a la juventud del territorio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La elección y conformación de este nuevo Consejo de Juventudes constituye un hecho significativo para el fortalecimiento de la participación política y el liderazgo juvenil en la ciudad, consolidando espacios de incidencia para las nuevas generaciones.

Juan Sebastián Doria fue elegido consejero juvenil el pasado 19 de octubre por el Movimiento Independiente Bolívar Grande, una fuerza ciudadana que se ha posicionado como uno de los movimientos independientes con mayor representatividad en el departamento de Bolívar. Este movimiento ha impulsado la participación democrática, el relevo generacional y la formación de nuevos liderazgos juveniles.

“Agradezco a los consejeros por su confianza. Desde el Consejo de Juventudes trabajaremos en la construcción de agendas locales, ejerceremos control social y defenderemos los intereses de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de esta importante zona de la ciudad”, aseguró Juan Sebastián Doria.

Desde el Movimiento Bolívar Grande se destacó este acontecimiento como una muestra del impacto real de su labor en los escenarios de representación juvenil del departamento, así como de su compromiso con la apertura de espacios para liderazgos jóvenes, responsables y profundamente conectados con las realidades sociales y territoriales.