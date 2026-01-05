Joven habría asesinado a su hermano mayor en medio de una riña en Guamo, Tolima

Tolima

Una tragedia familiar causó consternación en el municipio de Guamo, en el departamento del Tolima, durante el más reciente fin de semana. Un joven es señalado de asesinar a su hermano mayor en medio de una riña intrafamiliar ocurrida en la vereda Caracolí de esta población.

De acuerdo con la información preliminar, Diego Alejandro Mosquera Ospina, de 27 años, perdió la vida a manos de su hermano menor, José Luis Ospina Gutiérrez, de 22 años.

Al parecer, los dos jóvenes habrían protagonizado una confrontación al interior de la vivienda familiar, donde el menor de ellos atacó con arma blanca al mayor. Aunque intentaron trasladar a la víctima hasta el Hospital San Antonio del Guamo, el joven llegó sin signos vitales.

“El día 2 de enero, siendo aproximadamente las 7:50 de la noche, ingresó al Hospital San Antonio del Guamo un joven de 27 años de edad, quien presentaba una herida presuntamente causada con un arma cortopunzante tipo cuchillo. A pesar de la atención médica recibida, el ciudadano murió debido a la gravedad de la lesión”, contó el teniente coronel Alejandro Poveda, comandante del Distrito de Policía de El Espinal.

El oficial también reveló que el joven agresor se entregó voluntariamente a las autoridades luego del fatal ataque contra su hermano. “Fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los actos procesales a los que haya lugar. El caso fue asumido por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Guamo”, agregó Poveda.

Se trata del cuarto caso de este tipo ocurrido en el Tolima durante los últimos meses: riñas intrafamiliares en las cuales hermanos, hijos o hijastros acaban con la vida de sus parientes en medio de actos de intolerancia.