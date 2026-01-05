Hasta del 781%: empresarios denuncian abismales subidas en los valores del vino
El DANE actualizó los precios de referencia del vino para el cobro del impuesto al consumo, sumado al 19% del IVA reforzado dentro del paquete de medidas por la emergencia económica.
11:40
Vino imagen de referencia. Foto: Getty Images.
Fadia Badrán, fundadora de Badran Market By Grupo Madero, compartió con W Radio una tabla que muestra la actualización de precios del vino del DANE con las referencias para el cobro del impuesto al consumo, dejando en evidencia los incrementos que en muchos casos superan el 300 y hasta el 700% frente a los valores del año pasado.
“Estamos todos de muerte lenta, ya no tenemos opción de nada, ni nosotros, ni el gremio […] a mí me subieron del DANE impuestos 780%, 300%, a eso se suma que yo pagaba $250 por grado de alcohólico y ahora pago $750”, expresó en la empresaria en W Radio.
El DANE es la entidad seleccionada por el Gobierno para certificar los precios, siendo los encargados de determinar qué referencias de vino incrementan y en qué porcentajes, según muestra el cuadro.
Fadia aprovechó para denunciar que “el DANE no sabe de vinos”, por lo que sus mediciones no están sujetas a los valores representativos y sustentados dentro de la industria.
Asimismo, se refirió con preocupación a una iniciativa que lidera llamada ‘Vagabundo Wines’, una marca independiente de vinos veganos creada con el objetivo de recolectar fondos para ayudar a los animales en situación de calle.
Vea la tabla aquí:
Escuche la entrevista completa a continuación:
