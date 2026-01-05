Gran Fondo Nairo Quintana 2026, del 9 al 11 de octubre por municipios de La Línea

El departamento de Bolívar continúa fortaleciendo su proyección nacional e internacional al ponerse de pie en los pedales con otra gran apuesta del gobierno de Yamil Arana Padauí, en una alianza institucional que también integra a la Alcaldía de Cartagena y al ciclista colombiano de talla mundial Nairo Quintana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este trabajo en equipo hizo posible el anuncio del Gran Fondo Nairo Quintana 2026, un evento que se realizará del 9 al 11 de octubre de 2026 y que recorrerá varios municipios del territorio bolivarense, convirtiendo sus carreteras en una vitrina de naturaleza, turismo y desarrollo.

La carrera estrenará la vía La Línea, que comenzó recientemente a ser reconstruida en su totalidad. El trazado del certamen ciclístico recorrerá Cartagena, Santa Rosa, Villanueva, Soplaviento y San Cristóbal.

El anuncio se realizó desde el Palacio de la Proclamación, donde se destacó el trabajo articulado entre el Gobierno departamental y la Alcaldía de Cartagena para sacar adelante un evento que va más allá de la competencia deportiva y se proyecta como una plataforma de integración regional y proyección internacional.

“Este Gran Fondo es una manera de abrirle los caminos de Bolívar al mundo, y lo estamos haciendo en equipo, junto a la Alcaldía de Cartagena. Queremos que la gente venga, recorra nuestros municipios y vea cómo estamos avanzando”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

El mandatario explicó que el compromiso es llegar a octubre de 2026 con vías completamente renovadas a lo largo del recorrido, para que los ciclistas y visitantes disfruten de un territorio más conectado y seguro.

“Estamos trabajando para que los ciclistas rueden por vías nuevas, seguras y dignas, y para que los bolivarenses sientan orgullo de su territorio”, señaló.

Por su parte, Nairo Quintana destacó la importancia del trabajo conjunto entre las autoridades locales y departamentales, resaltando el valor de Bolívar como escenario natural para el ciclismo.

“Cuando hay unión entre los gobiernos y el deporte, pasan cosas buenas. Para mí es un orgullo recorrer Bolívar y Cartagena, mostrar su gente, su cultura y su naturaleza a quienes vendrán de otras partes del mundo”, expresó.

Quintana subrayó además el carácter incluyente del evento, al señalar que se trata de una fiesta pensada para todos los públicos. “Este Gran Fondo es para niños, jóvenes, familias y ciclistas de todos los niveles. Queremos que Bolívar y Cartagena se vivan y se disfruten”, agregó.

Una fiesta deportiva para todos

El Gran Fondo Nairo Quintana 2026 contará con una variada programación deportiva que incluye Running: 5K, 10K y 21K

Ciclismo de ruta: Gran Fondo, Medio Fondo y categoría Retadores

Nairo Kids

MTB (Mountain Bike)

El recorrido principal atravesará distintos municipios del departamento de Bolívar, con Cartagena como eje estratégico, consolidando al territorio como una ruta donde el deporte se encuentra con el paisaje, la cultura y la transformación vial.

Con esta alianza entre la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena y Nairo Quintana, el departamento reafirma su apuesta por el deporte como motor de desarrollo económico, integración social y proyección internacional.