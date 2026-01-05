Es claro que es un crimen de agresión: exprimer fiscal de la CPI sobre captura de Nicolás Maduro

Este lunes, 5 de enero, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, Luis Moreno Ocampo, abogado y jurista argentino que fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012, quien se refirió a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que dejó como saldo la captura de Nicolás Maduro.

“Esto es un crimen de agresión, un crimen contra la paz. Es el crimen más grave, porque es el crimen que genera todos los demás. En la guerra se mata”, dijo en su primera intervención.

Lea más: Maduro y su esposa comparecerán el lunes, 5 de enero, ante un juez de Nueva York

Y subrayó: “En Estados Unidos se discute diferente. Los Estados Unidos creen que el Congreso americano puede autorizar la guerra y la pelea es que Trump no pidió autorización al Congreso americano. Esta es la discusión interna de Estados Unidos. Ahora, a nivel global, es claro que esto es un crimen de agresión que es gravísimo porque mete la guerra en América Latina”.

“Sin ley no hay futuro”

Ocampo, por otro lado, se refirió a la preocupación que hay por lo que sería no respetar las leyes internacionales.

“Sin ley no hay futuro. El hecho de que haya líderes mundiales que hoy estén violándola abiertamente es un problema enorme porque entonces ¿cómo la gente actúa? En la Argentina tuvimos una dictadura, y si la Policía venía y arrestaba a mi hijo, uno se preguntaba: ¿qué hago? ¿A quién voy? Esto está pasando ahora", dijo.

Subrayando, a su vez, que “Estados Unidos, sobre todo, era el país que prometía orden mundial, y se ha transformado en un país que invade Venezuela, amenaza a Colombia, amenaza a Europa o a Groenlandia. Entonces eso no es restablecer el orden mundial ”.

“Estados Unidos perderá el liderazgo”

Lea también: “No es suficiente”: Edmundo González tras la captura de Nicolás Maduro

El exprimer fiscal de la CPI aseveró que a “Estados Unidos no le va a ir bien en la historia, le va a ir mal, muy mal, y va a perder el liderazgo de principios que tenía. Estados Unidos ya no se puede presentar como el líder del mundo occidental porque está amenazando a Groenlandia y a Colombia; es una locura”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo

“Me parece que la guerra no puede ser normal, la guerra no puede ser un mecanismo de solución de conflictos, la guerra hay que eliminarla, y tenemos que trabajar en eso”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Es claro que es un crimen de agresión: exprimer fiscal de la CPI sobre captura de Nicolás Maduro 10:34 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: