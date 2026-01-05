En Cúcuta, más de 400 auxiliares de enfermería entran en paro por falta de pago

Crisis en la IPS Medicuc: más de 400 auxiliares de enfermería entran en paro por falta de pago. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Personal médico y asistencial de la IPS Medicuc protesta desde tempranas horas para exigir, según ellos, el pago de salarios atrasados y el cumplimiento de incentivos correspondientes a prestaciones sociales.

De acuerdo con los manifestantes, serían alrededor de 400 auxiliares de enfermería los afectados, quienes prestan servicios de atención domiciliaria y aseguran llevar tres meses sin recibir su salario, además del no pago de la prima.

“Somos aproximadamente 400 auxiliares que trabajamos para la empresa Medicuc, somos auxiliares que atendemos a pacientes domiciliarios, llevamos tres meses sin recibir nuestro pago y de paso también nos deben la prima. Nosotros venimos de manera muy cordial para que por favor nos solucionen algo sobre los pagos, y lo que hacen es amenazarnos con represalias, que nos van a echar, pero no nos dan una respuesta del pago”, aseguró a Caracol Radio Kiara Buitrago, una de las afectadas.

Ante la falta de soluciones, el personal anunció un paro total de los servicios domiciliarios.

“Estamos de acuerdo en que a partir del día de hoy se va a realizar un paro totalmente de los servicios. Ninguno vamos a ir a prestar los servicios en casa hasta que nos den una solución”, indicó.

Los auxiliares advierten que la situación económica que atraviesan es crítica y afecta directamente a sus familias.

“Más de uno ya nos ha dicho que nos van a sacar de las casas donde estamos arrendados. Hay personas con hijos, auxiliares en estado de embarazo y sin recursos siquiera para alimentar a sus familias”, manifestaron.

Asimismo, alertaron sobre el impacto que esta protesta tendrá en pacientes que dependen completamente de la atención domiciliaria.

“Tenemos muchísimos pacientes que dependen de que nosotros les estemos haciendo procedimientos que solamente los auxiliares de enfermería pueden realizar...son pacientes que sí o sí dependen de nosotros”, señaló Buitrago.

El personal de la IPS Medicuc aseguró que mantendrá el paro hasta recibir una respuesta clara sobre el pago de salarios y prestaciones sociales.