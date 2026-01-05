Emergencias simultáneas mantienen cerrada la vía Sardinata–Ocaña

Norte de Santander.

La vía que comunica a Sardinata con Ocaña permanece cerrada a esta hora debido a dos emergencias registradas de manera simultánea en diferentes tramos del corredor vial.

La primera situación se presenta en el sector El Trapiche, donde un derrumbe de material rocoso cayó sobre la calzada como consecuencia de las lluvias de las últimas horas. En este punto no se reportan personas lesionadas.

Personal de Invías se encuentra en el lugar realizando labores de remoción del material con el fin de habilitar el paso lo antes posible.

El segundo hecho ocurrió en el sector del corregimiento La Curva, jurisdicción del municipio de Bucarasica, donde se registró un accidente de tránsito entre un tractocamión y una buseta de transporte público.

De acuerdo con información preliminar, al menos cuatro ocupantes de la buseta habrían resultado con heridas de gravedad y están siendo atendidos en el lugar, mientras ambulancias del Hospital San Martín se dirigen a la zona para evacuar a los lesionados.

Debido a estas dos emergencias, el tránsito se encuentra completamente interrumpido en la vía Sardinata–Ocaña, mientras los organismos de socorro y las autoridades de tránsito adelantan las labores de atención, control y verificación de las causas del accidente.