Dos muertos y una mujer herida deja ataque sicarial en el centro de Cúcuta

Cúcuta.

Dos hombres murieron y una mujer resultó herida tras un ataque con arma de fuego registrado la noche del domingo 4 de enero en el centro de Cúcuta.

Las víctimas alcanzaron a ser trasladadas a un centro asistencial, donde se confirmó el fallecimiento de los dos hombres.

El hecho ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en el sector del Canal Bogotá con calle 7, en el barrio Loma de Bolívar.

De manera preliminar, se conoció que las víctimas se encontraban departiendo cuando sujetos armados que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada.

En el ataque perdieron la vida Renzon Steven Peñaranda Álvarez y Jordan Andrés Pérez Durán.

Por su parte, Yuli Alexandra León resultó herida por impacto de bala en una de sus extremidades y recibe atención médica en un centro asistencial.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios (BRINHO) hizo presencia en el lugar de los hechos y adelantó las labores de inspección técnica.

Durante el procedimiento, las autoridades recolectaron una motocicleta, propiedad de las víctimas, así como varios videos de cámaras de seguridad que serán clave para el avance de la investigación.

En otro hecho violento ocurrido la misma noche, un hombre resultó lesionado durante un presunto atraco en el barrio Prados del Este.

Según información preliminar, la víctima habría sido abordada por dos sujetos y, al intentar defenderse lanzándoles una piedra, los agresores accionaron un arma traumática, impactándolo en una de sus piernas.