Cayó en el barrio La Candelaria hombre requerido por homicidio agravado y porte de armas

En desarrollo del ´Plan Cazador´, nuestros uniformados de la Policía Nacional en Cartagena adelantan planes de registro y control a personas, en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en las zonas periféricas.

Cabe mencionar, que, mediante controles y solicitud de antecedentes desplegados por nuestros uniformados en el barrio La Candelaria, en el sector del Canal, fue detenido un hombre de 33 años, conocido como ‘El Dannis’, requerido mediante orden de captura por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y hurto; orden judicial vigente emanada por el juzgado penal municipal con funciones de control de garantías número 8, donde será puesto a disposición.

Al capturado le registran nueve anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio (2013, 2015, 2018), fuga de presos (2013, 2018, 2020), porte ilegal de armas de fuego (2013), tráfico de estupefacientes (2024) y lesiones personales (2019).

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.