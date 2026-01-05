Capturaron a ‘El Maluma’, presunto mayor expendedor de tussi en Turbaco

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Turbaco, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un presunto expendedor de drogas en el barrio Centro.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizaron allanamiento a una vivienda, que funcionaban como punto fijo de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente de marihuana y tussi.

Los informes de inteligencia permitieron establecer que, este punto de expendio mensualmente distribuía más de tres mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 50 millones de pesos.

El capturado, alias ‘El Maluma’, de 28 años de edad, sería el presunto responsable de la distribución de las sustancias estupefacientes en varios sectores de este municipio y zonas turísticas de Cartagena.

En el lugar fueron encontrados 32 cigarrillos de marihuana, 12 bolsas de marihuana, seis bolsas de tussi, un armador de cigarrillos, 40 empaques para dosificar las sustancias, una pistola calibre 7.65 milímetros y dos cartuchos de igual calibre.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores del municipio. Por eso nuestro llamado a los turbaqueros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Carlos Julio Esteban Blanco