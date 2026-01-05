El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así se está manejando control fronterizo entre Colombia y Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Este lunes, en los micrófonos La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el coronel Jonathan Arcos, comandante del Grupo de Caballería número 5 del Ejército, quien se refirió a cómo se está manejando el control fronterizo entre Colombia y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

“En este momento el Ejército Nacional de Colombia se encuentra articulado con los entes del orden departamental y municipal de Norte de Santander, como la Alcaldía de Cúcuta, su área metropolitana, la Alcaldía de Villa del Rosario y los demás entes institucionales, también con la Policía Nacional y Migración Colombia, con el fin de garantizar el desarrollo normal dentro del área de frontera”, dijo.

Según mencionó, todo se está llevando a cabo con total normalidad.

“Tenemos cuatro pasos fronterizos establecidos en nuestros puentes internacionales, los cuales han desarrollado dentro de la normalidad la afluencia de gente tanto hacia el territorio venezolano como hacia el territorio colombiano”, comentó.

Así, aseguró que en estas últimas horas el flujo de personas no ha aumentado o disminuido con comparación con las estadísticas históricas de tránsito en esos pasos fronterizos.

