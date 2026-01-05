Alta movilidad marcó el primer fin de semana del año en Boyacá

Más de 17 mil personas se movilizaron por la Terminal de Transportes de Tunja, durante el primer fin de semana del año.

Tunja

Un balance positivo dejó el primer fin de semana del año en materia de movilidad en el departamento de Boyacá. De acuerdo con la Terminal de Transportes de Tunja, el flujo de viajeros superó las expectativas y evidenció un incremento significativo frente al mismo periodo del año anterior.

El gerente de la Terminal de Transportes, Alberto Higuera, aseguró que la afluencia de usuarios aumentó por encima de lo proyectado. “Habíamos estimado un crecimiento cercano al 10 %, pero las cifras nos muestran que se superó el 15 % en comparación con el año pasado, lo que es muy satisfactorio para el departamento”, señaló.

Según el reporte oficial, durante el primer fin de semana del año se movilizaron entre 17.000 y 18.000 pasajeros, con despachos que se mantuvieron activos hasta altas horas de la noche. Para el gerente, este comportamiento refleja un arranque positivo del año en términos de transporte y turismo.

Higuera destacó que Boyacá continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del país, especialmente durante la temporada de fin e inicio de año. “Ha sido una bendición contar con una alta afluencia de usuarios y, al mismo tiempo, poder responder de manera eficiente a la demanda”, afirmó.

Frente a posibles desplazamientos hacia zonas fronterizas, el gerente aclaró que no se ha evidenciado un aumento significativo de viajes hacia Venezuela. “Lo que hemos observado es el regreso de los viajeros a sus lugares de origen después de las festividades”, explicó.

Finalmente, indicó que Bogotá continúa siendo el destino más solicitado desde la terminal y reiteró que se mantendrán las medidas operativas para garantizar un servicio seguro y eficiente durante los próximos puentes festivos.